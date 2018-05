Dem Original gerecht werden

Anzeige

Wertheim.Mehrstimmiger Satzgesang und anspruchsvolle Gitarrenarrangements müssen schon auf den Punkt kommen, um dem Original gerecht zu werden. Den „Igels“ aus dem Rhein-Main-Gebiet gelingt genau das seit 2008, heißt es in einer Ankündigung des Konzertveranstalters. Zu sehen gibt es die Tribute-Band am Samstag, 2. Juni, ab 19 Uhr auf der Wertheimer Burg.

Bis zu sechs Vocals und vier Gitarren gleichzeitig auf der Bühne präsentieren in einem dreistündigen Programm die Hits der Eagles und Soloprojekte von Don Henley und Co. Aktuell ist die Band auf ihrer „Glenn Frey Memorial-Tour“ in ganz Deutschland unterwegs. pm