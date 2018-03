Dem Schrecken die Maske abreißen

Anzeige

Doch schon vor dem Krieg kämpfen die Schauspieler neben allen privaten und beruflichen Vergnügungen ums wirtschaftliche Überleben. Mit kritischen Stücken über den Nationalsozialismus im Nachbarland und die Sympathisanten des Faschismus in Polen versuchen sie sich mehr schlecht als recht über Wasser zu halten.

Jähes Ende des bunten Treibens

Dieses bunte Treiben findet mit dem deutschen Überfall auf Polen ein jähes Ende, denn die Behörden verbitten sich jedwede Kritik und schließen das Polski-Theater mit sofortiger Wirkung. Nach einem Jahr hat sich das Leben der Beteiligten grundsätzlich verändert. Hunger, Ausquartierungen, Verfolgungen und das Spielverbot drücken die gute Stimmung erheblich.

Die eigentliche Handlung kommt ins Rollen, als Maria zur Gestapo vorgeladen wird und gleichzeitig ein englischer Spion – pikanterweise ein ehemaliger Geliebter Marias – zur Rettung des polnischen Widerstandes im Theater auftaucht. Denn die Deutschen haben eine Liste mit den Namen der gesamten polnischen Untergrundbewegung. Nun wird deutlich, dass die Gemeinschaft zu zerbrechen droht.

Nicht nur Maria sondern das gesamte Ensemble befinden sich in Lebensgefahr. In diesem Durcheinander besinnt sich Joseph Tura auf die eigentlichen Stärken seiner Truppe und entwickelt einen verwegenen Plan: Die Schauspieler schlüpfen in Gestapo-Uniformen und versuchen das System mit seinen eigenen Waffen zu schlagen. Es entbrennt eine verwickelte und rasante Handlung, bei der sich die Schauspieler in die Höhle des Löwen begeben müssen, das Gestapo-Hauptquartier im Narodowy-Theater. Dass die Gestapo-Schergen zwar etwas tumb aber dennoch brandgefährlich sind, zeigt sich sehr schnell. Also müssen die Schauspieler nicht nur all ihren Mut sondern auch ihr ganzes schauspielerisches Können aufbieten, um das System am Ende zu überlisten.

Kritische Auseinandersetzung

Ähnlich wie Charlie Chaplin in seinem Film „Der große Diktator“ setzte sich Lubitsch bereits 1942 in der Form der Komödie kritisch mit den Schrecken des Nationalsozialismus auseinander. Und auch wie Chaplin musste er sich nach dem Krieg angesichts des Ausmaßes der Verbrechen einige Kritik anhören. Der Vorwurf lautete, die ungeheuren Verbrechen des NS-Staates und vor allem die Shoa durch die Form der Komödie zu verharmlosen.

Heute gehört die Komödie von Whitby zum festen Repertoire der Theaterwelt. Und das sicher nicht, um den Nationalsozialismus und seine Verbrechen zu relativieren, sondern um dem Schrecken die groteske Maske abzureißen, ihn in seiner Erbärmlichkeit zu zeigen und die vielen Opfer nicht nur auf ihre Opferrolle zu reduzieren.

Die vier Aufführungen finden am 5., 7., 8. sowie am 10. März jeweils um 19.30 Uhr in der Aula des Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasiums statt. Karten gibt es an der Abendkasse und in beiden großen Pausen im Foyer des Gymnasiums. Für Schüler ist der Eintritt ermäßigt. uh

