Den Aufstieg in die Regioklasse vor Augen

Die Turn-Mannschaft des TSV Tauberbischofsheim mit Alicia Zander, Alicia Rupp, Lena Hofer, Samira Badri, Kristina Hofmann, Anna Wamser und Lia Kritz stellt sich einer neuen Herausforderung: Sie nimmt an der Ligarunde Heidelberg teil. Hier gibt es vier Wettkämpfe in der Vorrunde. Jede Mannschaft konkurriert einmal gegeneinander. Gewinnt man, erhält man zwei Punkte. Die Mannschaften mit den meisten Punkten schaffen es zum Relegationswettkampf, bei dem sich der Turngau Heidelberg und Mannheim trifft. Hier kann man dann in die Regioklasse aufsteigen.

Bei diesem Wettkampf treten die Mädchen in Teams mit einer Wettkampfstärke von fünf Turnerinnen an und zeigen ihre Übungen an Boden, Reck/Stufenbarren, Balken und Sprung. Allerdings zählen hier nur die Siege, um später in die höhere Liga aufsteigen zu können, und nicht wie bisher gewohnt, die höchste Punktzahl, die man an den Geräten erturnt.

In der Liga starten die Turnerinnen mit der Turnschwierigkeit LK3. Dabei zeigen sie Kürübungen, die von Trainer und der Turnerin selbst zusammengestellt wird. Man muss bestimmte Angaben erfüllen, jedoch kann die Übung individuell an das Können der Turnerin angepasst werden. Es wird jahrgangsoffen gestartet; das heißt, dass das Alter keine Rolle spielt. Um allerdings im vorderen Drittel mitzuturnen, wird ein gewisses Niveau auf turnerischer Ebene benötigt.

Die Mädchen vom TSV konkurrieren hier mit Teams , die teilweise bis zu fünf Mal pro Woche trainieren. Die TSV-Mannschaft trainiert dagegen nur zwei Mal. Dass dies aber nicht negativ auf die Leistung auswirken muss, haben die beiden ersten Wettkämpfe gezeigt, denn hier ergatterten sich die Tauberbischofsheimerinnen jeweils den Sieg.

Der erste Wettkampf fand in Kirchheim bei Heidelberg statt. Hier gingen die Mannschaften von Rohrbach, Kirchheim, Leimen sowie Tauberbischofsheim an den Start. Da Kirchheim als die größte Konkurrenz gehandelt wurde, war die Freude auf Seiten des TSV am Ende umso größer, weil diese Mannschaft geschlagen wurde. Die Punktzahl, die an den Geräten gesammelt wurde, war höher als die der anderen Mannschaften, , was bedeutete, dass Tauberbischofsheim an diesem Tag gleich drei Siege holte (gegen Kirchheim, Rohrbach und Leimen).

Der zweite Wettkampf fand in Rohrbach statt. Hier turnten die Mädchen gegen die Mannschaften aus Heidelberg und Nußloch. Erneut setzten sich die Tauberbischofsheimerinnen gegen beide Mannschaften durch und ergatterten somit erneut zwei Siege.

Der nächste Wettkampf mit Tauberbischofsheimer Beteiligung findet am 24. November in Walldorf statt. Hier werden die Vereine Walldorf und Dielheim die Konkurrenten sein. Danach kommt es noch zum Endkampf, bei dem alle acht Mannschaften noch einmal aufeinander treffen.

Punktbeste Turnerinnen waren bei den ersten beiden Wettkämpfen übrigens jeweils Tauberbischofsheimerinnen. Beim ersten Wettkampf durfte sich hier Anna Wamser von Tauberbischofsheim freuen, sich gegen alle anderen Turnerinnen durchgesetzt zu haben, beim zweiten Wettkampf schaffte es Alicia Zander auf den ersten Platz.

Nach dem tollen Start in die Ligarunde haben die TSV-Turnerinnen den Aufstieg in die Regioklasse vor Augen. cw

