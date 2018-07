Den Einzelhandel in der historischen Innenstadt weiter beleben

Anzeige

Wertheim.Neben den aktuellen Themen der vergangenen Sitzung des Gemeinderates hat sich die CDU-Fraktion in ihrer letzten Sitzung vor der Sommerpause nochmals intensiv mit dem Thema „Zukunft des Einzelhandels in der historischen Innenstadt Wertheims“ beschäftigt.

Als Fazit fordert die Fraktion die Verwaltung auf, neue Entwicklungsansätze mit allen am Innenstadtleben-Beteiligten zu erarbeiten und dem Gemeinderat zur weiteren Beratung vorzustellen.

Bei der Diskussion während der Fraktionssitzung wurde deutlich, dass es richtig war, die Position des Innenstadtmanagers zu schaffen und zu besetzen. Christian Schlager habe in den vergangenen drei Jahren neue Impulse gesetzt, um den Einzelhandel und die Innenstadt zu beleben, war die einhellige Meinung. Nahezu kein Wochenende vergehe, ohne dass die Wertheimer Innenstadt auch in den überregionalen Medien präsentiert seit. „Doch darauf dürfen wir uns nicht ausruhen. Der Wandel – und vor allem der Wandel im Einzelhandel – schreitet unbeirrbar voran. Diese Herausforderung müssen wir annehmen. In einem nie dagewesenen Tempo verändert sich das Einkaufsverhalten unserer Mitbürger – und dem müssen wir uns zusammen mit unserem Einzelhandel stellen“, sagt Fraktionsvorsitzender Udo Schlachter. Er nennt dabei Themen wie „Mobile Payment“, „Smart City“, „Onlinehandel“, „Selbstbedienungskassen“ oder auch neue „Online-Marktplätze“. Das große Plus der Innenstadt sei die Beratung des Kunden im Einzelhandel. Daher gelte es, dieses Merkmal als größten Vorteil herauszuarbeiten. „Diese große Aufgabe müssen wir annehmen, um zukunftsfähig zu bleiben. Es geht auch darum, dass der Handel dem Kunden einen Anreiz gibt, gerne in die Geschäfte zu kommen.“ Die CDU-Fraktion fordert ganzheitliche Entwicklungsansätze für die Wertheimer Innenstadt. Die City-Diner-Tour ist dabei ein gelungenes Beispiel, um Vielfalt und Angebot zu präsentieren und neugierig für einen weiteren Besuch zu machen. cdu