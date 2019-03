Den Geldbeutel und die Umwelt schonen

Wertheim.Was haben ein Schirm, eine Nähmaschine und ein Sprachverstärker gemeinsam? Beim vergangenen Wertheimer Repair-Café im Januar wurden sie allesamt erfolgreich repariert.

Das hat nicht nur den Geldbeutel der Besitzer, sondern auch die Umwelt geschont. Wer selbst zu Hause ein defektes Gerät hat und es nicht alleine wiederherstellen kann, ist deshalb am Dienstag, 26. März, von 17 bis 20 Uhr in der Stadtbücherei goldrichtig. Die Reparaturen sind kostenfrei.

Technikersprechstunde

Ob Küchenmixer, Radio oder Fahrrad – im Repair-Café helfen freiwillige Experten, kaputte Gegenstände wieder funktionstüchtig zu machen. Auch kleine Reparaturen von Kleidung sind möglich. Spielzeug kann ebenfalls mitgebracht werden. In der Techniksprechstunde unterstützen zudem die fachkundigen Helfer bei Fragen zum Laptop oder Smartphone. Bei der Anmeldung erhält jeder Besucher eine Nummer, die dann das Repair-Café-Team der Reihenfolge nach aufruft. Pro Besucher kann je nach Andrang zunächst ein Gerät repariert werden. Kaffee und Kuchen verkürzen die Wartezeit.

Fehlersuche erleichtern

Wenn noch vorhanden, sind zur Reparatur die passende Bedienungsanleitung sowie Anschluss- beziehungsweise Ladekabel mitzubringen. Das erleichtert den Fachleuten die Fehlersuche. Allerdings können nicht immer die Reparateure das Bügeleisen, den Toaster oder das Kinderspielzeug wieder in Gang bringen. In diesem Fall verweisen sie auf die lokalen Fachgeschäfte.

Die Kooperation von Seniorenbeirat, der Wertheimer Ortsgruppe des Naturschutzbunds (Nabu), des Vereins „Willkommen-in-Wertheim“ und der Stadtbücherei freut sich zudem über weitere Helfer. Gesucht sind Frauen und Männer, die sich etwa alle zwei Monate ehrenamtlich engagieren, mit ihrem Wissen anderen helfen und Reparaturen anleiten. Auch Kuchenspenden sind willkommen. Weitere Informationen gibt es in der Stadtbücherei Wertheim, per Mail an stock@stadtbuecherei-wertheim.de oder unter Telefon 09342/301566. stv

