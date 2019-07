Den Klängen gelauscht

Hofgarten.Eine besondere Veranstaltung erlebten die Senioren des Wohnstifts Hofgarten am Freitag, als der Kinderchor der Bestenheider Grundschule den Nachmittag in der Begegnungsstätte gestaltete.

Zurücklehnen und zuhören

Normalerweise singen die Bewohner um diese Stunde gemeinsam Volkslieder, doch dieses Mal konnten sie sich zurücklehnen und selbst den Klängen lauschen. Das Angebot der Stilrichtungen war dabei breit gefächert.

Breit gefächert

Vom Volkslied über schwungvolle Kinderlieder bis hin zu den Schlagern aus der Jugend ihrer Lehrerinnen hatten die Kinder so einiges zu bieten, beispielsweise „Im Wagen vor mir fährt ein junges Mädchen“. Ob zu Halbplayback mit Musik aus der Konserve oder begleitet von ihrer Musiklehrerin Vanessa Blesing auf der Gitarre. Moderiert wurde die Veranstaltung schwungvoll von den beiden Viertklässlern Leon und Julius. Mit dabei war auch Schulleiterin Melanie Matuszewski, die mit Stimm- und Körpereinsatz bei den Tanzliedern ihre Kollegin und die Schülerschar kräftig unterstützte.

Instrumente ausgeteilt

Gleich am Anfang wurden Orff- Instrumente an die zahlreich erschienenen Bewohner ausgeteilt, wer wollte konnte also mit Percussion den Rhythmus zu den Liedern schlagen.

Matthias Demel, Leiter der Sozialen Betreuung, hatte daher dankende Worte für die Schüler und ihre Lehrer und wünschte sich bald wieder einen Besuch der jungen Sängertruppe.

