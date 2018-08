Den Knoten des Lebens mit Bedacht lösen

Anzeige

Die Klosterkirche in Bronnbach ist Mariä Himmelfahrt geweiht und somit ist das Patroziniumsfest stets am 15. August. Dazu wurden am gestrigen Mittwoch gleich zwei Festgottesdienste gefeiert.

Bronnbach. An den beiden Festgottesdiensten, einer am späten Vormittag sowie einer am frühen Abend. Beide Male war die Kirche sehr gut besucht. Beide Male gab es eine Kräutersegnung, abends zudem eine marianische Prozession. Eingeladen hatten die „Missionare von der Heiligen Familie“. Den etwa 90 Minuten währenden Gottesdiensten vorausgegangen waren jeweils Rosenkranzgebete. Pater Joachim Rzesnitzek hieß zu den Gottesdiensten anlässlich Mariä Aufnahme in den Himmel neben den vielen Menschen den Hauptzelebranten und Festprediger Werner Pohl (Pfarrer im Ruhestand) sowie Ehrengäste auch aus Frankreich und Polen willkommen. Man wolle bei der gemeinsamen Messe Gott bitten um reichen Segen für die Menschen, die Familien und die Heimat.

Der Hauptzelebrant sprach von einer herrlichen alten Zisterzienserkirche, die geschwängert sei von vielen hundert Jahren an Gebeten und an Arbeit der Mönche. In seiner Predigt bei einem der Höhepunkte im Bronnbacher Kirchenjahr ging Pohl auf „Maria die Knotenlöserin“ ein, so wie sie auf einem Bild „wunderbar dargestellt“ ist. Maria arbeite, löse einen Knoten auf, ganz behutsam, hin zu einem glatten Band. Dieses Bild könne übertragen werden auf das Leben.