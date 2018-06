Den Park als Lebensraum begreifen

Anzeige

Toussaint lernte Klavier an der Musikschule in Wertheim, Gallem begann mit dem Erlernen des Saxofonspiels erst während seines Studiums.

Seither musiziert das Duo sowohl privat, als auch auf Events wie etwa bei Vernissagen.

Als korrespondierende kulinarische Genüsse wurden den Besuchern an Ständen Wein, Wasser und feine Delikatessen kredenzt.

Zudem lud Kurator Dr. Jörg Paczkowski zu einer Führung durch das Schlösschen ein, bei der insbesondere eine Einführung in die aktuelle Sonderausstellung „Leben ist Glüh’n“ des Expressionisten Fritz Ascher (1893 bis 1970) im Mittelpunkt stand. Die Ausstellung anlässlich Aschers 125. Geburtstages gibt mit einer repräsentativen Auswahl von etwa 70 Gemälden und Grafiken einen umfassenden Einblick in das vielfältige Schaffen des Berliner Malers.

Ergänzend zu der Schau, die zuvor unter anderem in den Kunstsammlungen Chemnitz, im Museum Charlottenburg-Wilmersdorf in Berlin und in Potsdam im Museum für Kunst und Geschichte zu sehen war, werden in Wertheim erstmals Arbeiten von Aschers Lehrern Max Liebermann, Lovis Corinth, Ludwig Dettmann und Kurt Agthe gezeigt.

Jedes Jahr ein Konzert

„Wir wollen jedes Jahr ein Open-Air-Konzert auf dem Pleasureground veranstalten“, berichtete Heiko Albrecht, Vorsitzender des vor 17 Jahren gegründeten und rund 170 Mitglieder zählenden Förderkreises „Schlösschen im Hofgarten“, in seiner Begrüßung der zahlreichen Gäste unterschiedlichen Alters zum Auftakt von „Jazz im Park“.

„Eine echte Wertheimer Veranstaltung“, betonte er speziell auch in Hinblick der Urherkunft beider Musiker. Das Konzert solle jedoch keinen Charakter von „Frontalunterricht“, sondern einen „lockeren, leichten und beschwingten“ Rahmen haben, in dem es jedem Besucher offensteht, begleitet von der Jazzmusik währenddessen die kulinarischen Spezialitäten bei angeregten Gesprächen auf seinem Sitzplatz oder an einem der Stehtische zu verkosten.

„Atmen Sie in Ruhe und genießen Sie alles“, lud Albrecht ein.

Im weiteren Verlauf präsentierten Claude Toussaint und Thomas Gallem bis in den frühen Nachmittag hineinen Jazz unter anderem der Themengenres Blues, Latin und Swing. Zu hören waren Melodien zum Beispiel von bekannten Jazzgrößen wie Miles Davis, Duke Ellington, Herbie Hancock, Antônio Carlos Jobim und Benny Golson sowie auch von etwas weniger bekannten Komponisten.

Zum zweiten Mal

Ursprünglich war „Jazz im Park“, das dieses Jahr zum zweiten Mal präsentiert wurde, für den Sonntagnachmittag geplant. Nach Auslosung der Gruppenphase zur Fußball-WM und Terminierung des Auftaktspiels der Deutschen Nationalmannschaft auf den späten Sonntagnachmittag hatten sich die Organisatoren jedoch dazu entschlossen, die Veranstaltung in die Mittagsstunden vorzuverlegen.

Ziel der Veranstalter, dem Förderkreis und der Stiftung „Schlösschen im Hofgarten“ ist es, mit „Jazz im Park“, den „Park als Lebensraum“ und das Schlösschen noch stärker in das Bewusstsein der Bevölkerung aller Altersklassen vor Ort und in der Region zu bringen, betonte Heiko Albrecht.

