Den Weg vom Kalk bis zum Zement verfolgt

Riesige Radlader

Davon stellt das Werk im Jahr über eine Million Tonnen her. Dieser wird mit Wasser, Sand und weiteren Zumischungen zu Zement verarbeitet. Das Kalkgestein wird aus dem Berg gesprengt. Mit großen Radladern wird er in Lastwagen verladen. Diese kippen das Gestein in den Brecher, wo es zerkleinert wird. Es folgen weitere Zermahlungsschritte, so dass Kalkmehl entsteht. Dieses wird im riesigen Ofen bei 1500 Grad Celsius gebrannt.

Die Schritte der Steinzerkleinerung ahmten die Nachwuchsforscher mit Hilfe eines Hammers nach. Dabei entdeckten sie auch so manchen glitzernden Stein. Außerdem durften sie einmal in der Fahrradkabine der riesigen Radlader platz nehmen und lernten vieles über dessen Technik. Bei einer Rundfahrt über das Betriebsgelände erhielten die Kinder weitere interessante Informationen zum Transport und der Verarbeitung des Kalks. fk

