Der erste Schnee in seinem Leben

Während seines Aufenthalts in Deutschland lebt Santiago bei Nathan Thomas und seiner Familie im Hofgarten. Der Kontakt entstand über die Pfadfinder, bei denen Nathan und seine Mutter genau wie Santiago aktiv sind.

Seit Oktober wurden per E-Mail Informationen ausgetauscht, die Familie wollte mehr über ihren baldigen Gast erfahren, Santiago dagegen Einblicke in das Leben in Wertheim erhalten. Seit Februar ist er in Deutschland, am 23. Juni reist er zurück nach Kolumbien.

In seiner Zeit in Wertheim besucht Santiago zusammen mit Nathan das Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasium – allerdings nicht in der gleichen Klasse, weil Nathan ein Jahr jünger ist. Stattdessen ist Santiago Teil der 10a, einer reinen Spanischklasse. Johanna Budke, die in dieser Klasse Spanisch unterrichtet, wurde zur Betreuungslehrerin für Santiago.

„Die Erfahrung, in ein fremdes Land und eine unbekannte Familie zu kommen, kann anfangs ziemlich überwältigend sein“, erklärt Budke. Aus diesem Grund sei der sechzehnjährige Kolumbianer zunächst wohl noch recht schüchtern und zurückhaltend gewesen. Schnell habe er sich aber in das neue Umfeld eingefunden und Freundschaften geschlossen.

Er selbst beschreibt seine Mitschüler als sehr freundlich und hilfsbereit – ein Kompliment, das Budke gerne an ihn zurückgibt. So sei er im Spanischunterricht eine gute Unterstützung für die anderen Schüler gewesen, habe bereitwillig Dinge erklärt und bei Aufgaben geholfen.

„Insgesamt habe ich den Eindruck, dass Santiago sich gut in seiner Gastfamilie eingelebt hat und auch in der Schule wenig Probleme hatte“, berichtet Budke. „Mit seinen Mitschülern kommt er sehr gut klar.“ Da Santiago bereits vier Jahre lang Deutschunterricht in der Schule hatte, ist die Kommunikation mit Lehrern und Schülern für ihn kein großes Problem.

Natürlich waren manche Fächer für ihn anfangs etwas schwerer zu greifen, vor allem Gemeinschaftskunde oder Latein. Diese Fächer kennt er aus seiner Heimat nicht. Solche kleinen Schwierigkeiten haben sich im Laufe seines Aufenthalts aber schnell gelegt.

Auch außerhalb des Unterrichts wurde Santiago umfassend in den Schulalltag integriert. Beispielsweise hat er, wie alle Schüler der zehnten Klasse, am berufsorientierenden Praktikum „Bogy“ teilgenommen. Dabei durfte er erste Berufserfahrungen sammeln.

In seiner Freizeit unternimmt der junge Kolumbianer einiges mit Nathan, unter anderem im Rahmen der Pfadfinder. Ein besonderes Highlight war ein Ausflug nach Würzburg in die Boulder-Halle.

„Bouldern“ ist das ungesicherte Klettern in geringer Höhe, in diesem Fall an Kunstwänden in einer Halle über weichen Bodenmatten. Außerdem nimmt Santiago an Wanderungen der Pfadfinder teil. An heißen Tagen waren die beiden Jungen im Main baden.

Nicht nur Santiago hat in seiner Zeit in Deutschland Neues erlebt und gelernt. „Ich weiß jetzt, wofür die Farben der kolumbianischen Flagge stehen“, berichtet Nathan und beginnt, die Farben zu erklären. Gelb stehe für Gold, also für die Bodenschätze, die es in Kolumbien gibt. Blau stehe für das Wasser der beiden angrenzenden Ozeane und Rot für das Blut, mit dem die Unabhängigkeit des Landes erkämpft wurde.

Die ländliche Gegend rund um Wertheim gefällt Santiago sehr gut, sie steht im starken Kontrast zu der Großstadt, in der er lebt. „Es ist viel ruhiger und weniger überfüllt“, findet Santiago.

Ein Vorteil daran sei, dass er und Nathan jeden Morgen mit dem Fahrrad zur Schule fahren können. Außerhalb der Pfandfinder interessiert sich Santiago für Filme, Sport und Rockmusik. Begeistert berichtet er, dass er während seiner Zeit in Deutschland ein „Guns n’ Roses“ Konzert besucht habe. Dafür sei er mit einer Freundin bis nach Berlin gefahren.

Sein großes Interesse an Filmen verschiedener Genres würde Santiago später gerne als Regisseur zum Beruf machen. Als Kind einer Arztfamilie fällt er damit ein wenig aus dem Rahmen, hat aber die Unterstützung seiner Eltern.

Um dieses Ziel zu erreichen, möchte er an einer Universität studieren, beispielsweise in den Vereinigten Staaten oder in Deutschland. Momentan ist er Mitglied in der „Filmschule“, einer Arbeitsgemeinschaft an seiner Heimatschule. Hier hat er bereits einige Kurzfilme gedreht.

Deutsche Auslandsschule

In Kolumbien besucht Santiago das Colegio Andino, eine deutsche Auslandsschule in Bogotá, der Hauptstadt Kolumbiens.

Um 1920 sei die deutsche Lehrerin Elisabeth Schrader nach Kolumbien ausgewandert, wie Santiago zu erzählen weiß. Auf der Überfahrt sei sie auf Anton Kraus getroffen, unter dessen Leitung die Idee für eine deutsche Schule entstand. Kolumbianische wie deutsche Kinder sollten hier die Möglichkeit bekommen, die deutsche Kultur und Sprache kennenzulernen. Was mit 40 Kindern in einem gemieteten Haus begann, ist heute eine renommierte Schule mit über 1500 Schülern.

Seit über 30 Jahren ist am Colegio Andino ein Schüleraustausch der zehnten Klassenstufe mit Deutschland Tradition. In dieser Zeit erleben die Schüler das fremde Land in all seinen Facetten.

Die Schule selbst ermöglicht einen dreimonatigen Austausch. Längere Reisen müssen privat organisiert werden, wobei die Schule eine beratende Position einnimmt. Santiagos Aufenthalt läuft über die Organisation „aubiko“, ein Verein für Austausch, Bildung und Kommunikation.

Für Santiago Duque ist vor allem die Verbesserung seiner Deutschkenntnisse wichtig. Und das erste Wort, das er in Wertheim gelernt hat, war „Schnee-ball-schlacht“.

