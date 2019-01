Der FC-Nachwuchs besticht in Fürth

Tauberbischofsheim.Beim internationalem Schülerturnier „Fürther Kleeblatt“ fochten die jungen Fechter des FC Tauberbischofsheim mit ihrem Florett in verschiedenen Altersklassen um die Goldmedaille.

Bei den Schülern im Jahrgang 2007 sicherte sich Paul Brinkmann die Goldmedaille, dicht gefolgt von Louis Noe, der sich hauchdünn Vereinskamerad Brinkmann geschlagen geben musste.

Im jüngeren Jahrgang, 2008, sicherte sich Kai Wundling die Goldmedaille. Im Damenflorett, Jahrgang 2008, sicherte sich Svenja Heinrich mit fehlerfreier Leistung die Goldmedaille. Malvina Horn erkämpfte sich Bronze. Bei den „Kleinen“, Jahrgang 2009, gewann Sara-Marie Weigand nach knapper Niederlage im Halbfinale die Bronzemedaille.

Die Herren machten es nach. Noah Kuhnmünch und Sebastian Dotzel kehrten ebenfalls mit der Bronzemedaille zurück. Julius Wöppel verlor im Viertelfinale knapp gegen Vereinskollege Noah Kuhnmünch und belegte am Ende den fünften Platz. Noah Heitz sicherte sich hier in der B-Jugend, als auch in der A-Jugend die Goldmedaille. Marcel Sautner erkämpfte sich in beiden Klassen die Bronzemdaille. Im jüngeren B-Jugendjahrgang erreichte Ivo Wundling den ersten Platz und gewann somit die Goldmedaille.

Bei den Damen wurde Luisa Merz im Damenflorett Jahrgang 2006 sechste. Amelie Höpfl, noch B-Jugendliche, startete bei den A-Jugendlichen und konnte sich den achten Platz sichern.

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 25.01.2019