Der Flammkuchen passt perfekt zum edlen Tropfen

Anzeige

Das „Schöpple“ findet dieses Jahr zum sechsten Mal statt, wie immer im stimmungsvollen Ambiente des Neuplatzes. Pagodenzelte und Lounge-Möbel sorgen für eine behagliche Atmosphäre und laden den Besucher ein, sich niederzulassen. Abends werde, wie schon in vergangenen Jahren, mit eindrucksvoller Fassadenbeleuchtung für eine besondere Atmosphäre gesorgt, kündigt Christiane Förster, Geschäftsführerin der Tourismus Region Wertheim GmbH (TWG), an.

Musikalisch abgerundet wird die Veranstaltung am Freitag ab 18 Uhr von den „Cavallinis“, die sich in vorherigen Jahren bewährt haben. Am Samstag spielen ab 17 Uhr „The Jets“, am Sonntag von 11 Uhr bis 15 Uhr die „Marktplatzrammlers“ und von 17 Uhr bis 22 Uhr das Duo „RACE 2“.

Die musikalische Unterhaltung sei allerdings in moderater Lautstärke gehalten, betont Christiane Förster. Im Vordergrund sollen Gespräch und Austausch der Besucher stehen.

Als Weinregion in aller Munde

Die Weinstadt Wertheim und ihre Winzer im größeren Umfeld mehr ins Bewusstsein rücken – so entstand die Idee zum Weinfest „Schöpple“. „Wir haben hier tolle Winzer, die wollen wir noch bekannter machen“, erklärt Förster.

Die Eröffnung findet am Freitag, 29. Juni, um 17.30 Uhr durch den stellvertretenden Bürgermeister Bernd Hartmannsgruber statt. Verschiedene Weinhoheiten aus der Region sind eingeladen. „Es wird der Auftakt zu einem schönen Weinfest“, kündigt Förster an. Am Donnerstag nächster Woche beginnen die Aufbauarbeiten. Auch das Wetter lasse bisher auf viel Andrang hoffen, so Förster. eli

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 19.06.2018