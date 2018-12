Der Kaninchenbau und die Liebe zum Mond

Wertheim.Im halbdunklen Kunstcafé des Café Hahn schimmern neon-farbenprächtige mystische Welten unter dem Schwarzlicht. Nachdem das Licht ganz erloschen ist, lassen fluoreszierende Farben die Gäste in die nächtlichen Traumwelt eintauchen. In Tageslicht, unter Schwarzlicht oder im Dunklen wirkten die einzelnen Bilder immer anders. Diese Form der Kunst von Elisabeth Marques Paulo begeisterte bei der Vernissage am Freitagabend die Gäste.

Die Ausstellung ist eine der Aktionen der Wertheimer Künstlergruppe „tARTort“. Im FN-Gespräch erzählte die Künstlerin bunte Farben und Fantasiewelten hätten sie schon von Klein auf angesprochen. Schon von Kindertagen an sei „Alice im Wunderland“ ihr Lieblingsfilm. Dieser spiegelt sich auch im Ausstellungstitel: „Down the Rabbit hole“ wieder. 2017 sei sie auf dem Goa Festival „Ozora“ in Ungarn gewesen und habe dort viele Künstler kennengelernt, die mit den leuchtenden Farben und Schwarzlicht arbeiten. Die Werke hatten ihr so gut gefallen, dass sie sich selbst daran versuchen wollte.

Die Gemälde tragen Titel wie „Das Erwachen“. Die Figur darin platze vor Energie, beschrieb Marques Paulo. Sie wolle den Menschen bewusst machen: „Geh deinen Weg und tue, was du gerne tust, egal was andere sagen.“ In den Werken wird auch ihre Liebe zum Vollmond deutlich. Oft habe sie nächtliche Spaziergänge unternommen. „Das mystische Licht beruhigte und faszinierte mich zugleich.“ Ihre Bilder entstünden aus Eindrücken und Gefühlen heraus, ohne vorher geplant zu sein. „Hinterher fällt mir auf, alles passt zusammen.“ Nachdem sie ein fertiges Bild betrachte, werde ihr klar, welche Gefühle sie darin verarbeite.

Neben den Gemälden zeigte die Künstlerin „Video Kunst“. Ihre Beschäftigung damit habe an Weihnachten 2017 begonnen. An der Familienfeier seien auch zwei neunjährige Jungs dabei gewesen, denen langweilig wurde. Gemeinsam stieß man dann auf die App „Like“ mit der man Videos animieren und gedrehtes verändern kann. Die Videolänge von maximal einer Minute sei genau passend als Statusvideo in den sozialen Netzwerken. „Gute Freunde haben mir wegen der Videos im Status den Spitznamen Statusqueen gegeben.“ Mit ihren Videos machte sie ihren Freunden und Fans gute Laune.

Klaus Kiermeier von „tARTort“ blickte in seiner Begrüßung auf ein erfolgreiches Jahr der Gruppe mit bisher fünf Veranstaltungen seit Mai zurück. Dabei habe man stets verschiedene Kunstrichtungen verbunden.

Auch für das kommenden Jahr seien neue Ausstellungen geplant, unter anderem zur Fotografie. Interessierte Künstler lud er ein, Teil von „tARTort“ zu werden.

Die Einführung in die Ausstellung übernahm „tARTort“ Mitglied Jessica Marquardt. Sie beschrieb die Künstlerin als „liebevolle Chaotin“. 1985 sei Marques Paulo mit portugiesischen Wurzeln in Wertheim geboren worden. Jedes ihrer Bilder erzähle eine Geschichte, die aber jeder Betrachter anders interpretiere. Mit der Kunst be- und verarbeite sie ihre Erfahrung. bdg

