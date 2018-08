Der nächste Start ist in „Schüpf“

Fünf Laufveranstalter in der Region haben sich zur Laufgemeinschaft Tauberfranken zusammen geschlossen und führen im laufenden Jahr wieder die beliebte Laufserie durch. Die Laufgemeinde in der Region Tauberfranken nimmt diese Laufserie gern an und die Organisatoren freuen sich, dass es ihnen gelungen ist, die Menschen – ob alt oder jung – zur Bewegung zu motivieren.

Mit dem 16. Elpersheimer Pfingstlauf um den „Energie-Zentrum“-Cup ist die Laufserie der Laufgemeinschaft Tauberfranken gestartet. Dabei haben sich mit 367 Läufern eine Rekordzahl in die Teilnehmerliste eingetragen. Der 16. Assamstadter Volkslauf um den Ansmann-Cup ergab nochmals 273 Sportler, von denen die Zeit erfasst wurde. Die stolze Anzahl von 359 zeiterfassten Laufsportlern ergab der 16. „Hakro“-Stadtlauf in Schrozberg.

Eine Zwischenrechnung ergibt bereits 97 Läufer mit zwei Startwertungen und 37 Laufsportler, die an allen bisherigen Veranstaltungen teilgenommen haben. Diese schicken sich an, die komplette Serie zu absolvieren und damit zusätzlich einen Freistart für das nächste Jahr als Belohnung zu erhalten.

Weitere 863 Läufer haben bereits an einer Veranstaltung der Laufgemeinschaft Tauberfranken teilgenommen und damit noch alle Chancen, einen hochwertigen Rucksack als attraktive Mitmachprämie zu erhalten. Mit dieser sehr guten Resonanz ist ein neuer Teilnehmerrekord erreicht.

Erstmals wird in diesem Jahr neben der Teilnahme an den Laufveranstaltungen die Platzierung in den Hauptläufen berücksichtigt. Dabei werden die besten drei Ergebnisse gewertet und addiert. Schon nach drei Laufwettbewerben lässt sich absehen, dass auch dieser sportliche Wettbewerb gern angenommen wird. Der Zwischenstand gibt bereits interessante Marken vor.

Bei den Frauen liegt Silke Faller in Führung mit einem zweiten Platz in Elpersheim und zwei ersten Plätzen in Assamstadt und Schrozberg. Dies ergibt zusammen vier Punkte. Auf Gesamtplatz zwei liegt aktuell Astrid Dinkel mit elf Punkten. Bei den Männern führt Tobias Feyrer mit acht Punkten vor Jonathan Hartter mit 29 Punkten. Hier kann sich allerdings in den letzten beiden Läufen noch einiges ändern.

Serie mit besonderem Reiz

Neben dem Spaß am Laufsport macht die unterschiedliche Beschaffenheit der Streckenführung den Reiz an der Laufserie in Tauberfranken aus. Nachdem die Elpersheimer Strecke auf dem Radweg um das Weikersheimer Schloss führte und in Assamstadt in den kühlen Wald, genossen die Läufer in Schrozberg einen harmonischen Stadtkurs.

Die vierte Laufveranstaltung ist der 8. Umpfertallauf in Unterschüpf am Weinfestwochenende vom 25. August. Alle Läufer in der Region sind also aufgerufen, auch am Volkslauf in Unterschüpf teilzunehmen. Der Start in Unterschüpf ist am Marktplatz um 16.30 Uhr mit dem Bambini-Lauf. Die Laufstrecke führt über den Radweg in Richtung Schweigern und zurück. Das flache Höhenprofil verspricht einen angenehmen Lauf mit schnellen Zeiten. Die Voranmeldefrist läuft noch bis einschließlich Donnerstag, 23. August. Nachmeldungen sind selbstverständlich noch am Starttag möglich. Nähere Informationen sind auf der Homepage der Triathlon-Truppe in Unterschüpf unter www.tri-team-schuepf.de erhältlich.

Den Schluss der Veranstaltungsreihe bildet der 24. Niederstettener Herbstfestlauf am Samstag, 22. September. Im Anschluss an diesen Lauf findet die Preisübergabe statt. Jeder Sportler, der an mindestens drei der fünf Volksläufe teilgenommen hat, wird mit einem hochwertigen Rucksack belohnt. In der Cup-Wertung zählen die drei besten Platzierungen in den Hauptläufen – in Elpersheim werden der Halbmarathon und der Zehn-Kilometer-Lauf gewertet. Wer zum Schluss die wenigsten Punkte auf dem Konto hat, erhält den Tauberfranken-Pokal. Außerdem werden unter allen Dreifach-Startern Reisegutscheine verlost.

Im Internet unter www.laufgemeinschaft-tauberfranken.de alle Informationen zum Teilnehmerfeld und den Richtlinien eingesehen werden. lgt

