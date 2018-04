Der Natur immer sehr verbunden

Anzeige

Wertheim.Wertheim trauert um den langjährigen Leiter des Forstamtes, Werner Löwe. Der Forstdirektor i. R. verstarb am Sonntag, 8. April, im Alter von 94 Jahren.

Löwe war immer der Natur sehr verbunden und genoss es, neben ausgedehnten Reisen, zur Jagd zu gehen. Diese Verbundenheit war bei Werner Löwe, der in Elbing in Westpreußen zur Welt kam, kein Zufall. Bereits viele Generationen vor ihm waren die Löwes in ununterbrochener Reihe Forstmänner. Er habe in seinem Leben unverschämtes Glück gehabt, sagte Werner Löwe vor vielen Jahren einmal gegenüber den Fränkischen Nachrichten. Sein Lebenslauf untermauert diese Aussage.

Nach dem Abitur gehörte Löwe zehn Jahre lang einem Infanterieregiment an und wurde bei diversen Fronteinsätzen fünf Mal verwundet. Als Träger des EK I geriet der Oberleutnant im Jahr 1945 in sowjetische Kriegsgefangenschaft, aus der er erst nach fünf Jahren wieder freikam.