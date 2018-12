Der Raum zwischen Frage und Antwort

Die Gewinnerin des Marktheidenfelder Kunstpreises 2018 heißt Ruth Roth. Die Künstlerin aus Wertheim siegte mit ihrem Werk „Frage? – Antwort!“.

Wertheim/marktheidenfeld. Bereits zum elften Mal lobte die Stadt Markheidenfeld ihren Kunstpreis aus. Unter dem diesjährigen Thema „Gedankenstrich“ hatten über 70 Künstler insgesamt 100 Werke eingereicht. Eine Jury ermittelte die 42 Werke von 36 Künstlern, die nun im Franck-Haus zu sehen sind. Ins Finale geschafft hatten es auch zwei Künstlerinnen aus dem Main-Tauber-Kreis: Marianne Adam aus Külsheim und Ruth Roth aus Wertheim.

Jetzt steht die Gewinnerin des elften Kunstpreises fest: es ist Ruth Roth aus Wertheim. Das mit Faserstift auf Karton gestaltete Bild gewinnt den mit 2000 Euro dotierten Preis der Stadt Marktheidenfeld.

Der Publikumspreis geht an Cornelia Roth aus Marktheidenfeld, nicht verwandt oder verschwägert mit der Kunstpreisträgerin Ruth Roth. Die Besucher der Ausstellung wählten Cornelia Roths Werk „Eiszeit“ zum beliebtesten Bild.

Marktheidenfelds Erste Bürgermeisterin Helga Schmidt-Neder gratulierte den beiden Preisträgerinnen und überreichte eine Urkunde. Kunstpreisträgerin Ruth Roth nahm von Warema-Chefin Angelique Renkhoff-Mücke die gestiftete Preissumme entgegen.

Dr. Eva-Suzann Bayer betonte in ihrer Laudatio die vielen verschiedenen Facetten des künstlerischen Schaffens von Ruth Roth und weckte die Neugierde auf die Ausstellung, die Ruth Roth Anfang 2020 im Franck-Haus präsentieren wird. Ruth Roths ganzes Werk fasst sie zusammen als ein Tanz auf dem Gedankenstrich, jenem Interpunktionszeichen, auf dem alles passieren, alles sich wenden und alles sich wandeln kann.

Die Künstlerin selbst erläuterte bei ihrer Bewerbung ihr Werk zum Thema „Gedankenstrich“ so: „Zwischen Frage und Antwort liegt formal der Gedankenstrich. Er ist in der vorliegenden Arbeit über seine Funktion als bloßes Satzzeichen hinaus zwischen ? und ! bildlich dargestellt und symbolisiert die dazwischenliegende unerschöpfliche Gedankenfülle exemplarisch an den verschiedenen dargestellten Menschentypen.“

Ruth Roth arbeitet seit 1998 in Wertheim in ihrem „Atelier für Farbästhetik“. Seit 1970 widmet sie sich der Malerei und stellte ihre Werke bereits in vielen Teilen des Bundesgebiets und in Österreich aus. Schwerpunkte ihrer Arbeiten bilden imaginäre Landschaften und Landschaftsinterpretationen, die nach dem Vorbild der Natur neu komponiert werden. Zudem fertigt sie sogenannte „Weibsbilder“ als Spiegel epochaler Sittengeschichte.

Wie in den Vorjahren stieß auch die Publikumspreisträgerwahl auf starkes Interesse. Über zwei Drittel der Besucher, die bis 9. Dezember abstimmen durften, beteiligten sich mit ihrer Stimmkarte an der Publikumswahl. 812 Stimmzettel wurden abgegeben, 800 davon waren gültig. Die meisten Stimmen gingen an Cornelia Roth aus Marktheidenfeld. Sie überzeugte das Publikum mit ihrem Werk „Eiszeit“ und gewann den mit 500 Euro dotierten und von Fertig Motors gestifteten Publikumspreis. stm

