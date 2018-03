„Der Sieg ist wichtig für unsere Moral“

Anzeige

Dank einer Leistungssteigerung in der zweiten Spielhälfte gewann das Frauenteam des FC Eichel am Samstag (17. März) das Punktspiel der Landesliga Rhein-Neckar/Odenwald gegen den VfB St. Leon mit 3:0 (1:0) und feierte damit den zweiten Saisonsieg, den zweiten Heimsieg in Folge und blieb ebenfalls zum zweiten Mal in dieser Spielzeit ohne Gegentreffer.

Es sah in der ersten Spielhälfte nicht danach aus, dass den Eichlerinnen die Wiedergutmachung für die 0:3-Niederlage im Hinspiel gelingen würde.

„Da haben wir eher unterirdisch gespielt“, sagte FCE-Trainerin Wally Pfenning. Der VfB St. Leon war spielerisch besser, versäumte es aber, diese Überlegenheit auch in etwas Zählbares umzumünzen. Das lag zum einen an FCE-Torhüterin Isabel Winzer, die in der Drangphase der Gäste einmal rechtzeitig „abgetaucht“ war und einen Distanzschuss gerade noch zur Ecke klärte. Zum anderen hatten die Gäste Pech, als Sarah Geis nur die Latte des FCE-Gehäuses traf. Etwas überraschend fiel kurz vor dem Halbzeitpfiff das 1:0 für die Eichlerinnen, als Silvia Schleßmann im Anschluss an einen Eckball aus 22 Metern Entfernung zur Führung traf : ein sehenswertes Tor.

Nach der Pause „tauten“ die FC’lerinnen dann endgültig auf und zeigten eine wesentlich bessere Leistung als in den ersten 45 Minuten. Zwar gelangen den Gästen auch nach dem Seitenwechsel einige schöne Ball-Stafetten, insgesamt blieb der VfB aber zu harmlos, um das FCE nochmals ernsthaft in Gefahr zu bringen. Ausnahme war eine Szene kurz vor Spielende, als Sarah Geis alleine vor Winzer auftauchte, die den Schuss aber per Fußabwehr entschärfte.

Zu diesem Zeitpunkt stand es freilich schon 3:0 für den FCE. Dafür hatte Elena Häfner gesorgt, die erst mit einem Heber (61.) und dann nach schöner Vorarbeit von Anna Englert und Wiktoria Janisz ein zweites Mal erfolgreich war (68.). „Der Sieg ist in jedem Fall wichtig für die Moral“, sagte Pfenning, deren Mannschaft zuvor drei Mal gegen Spitzenteams der Liga jeweils knapp unterlegen war. fce

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 20.03.2018