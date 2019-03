Der SV zeigt sich fast schon beängstigend souverän

Mit einem knappen aber letztendlich verdienten Auswärtssieg im Derby gegen den SV Windischbuch/Schwabhausen II hat der TSV Assamstadt II am letzten Sonntag seine zahlreichen Fans begeistert. Um die Fans weiter bei Laune zu halten und auch den Platz in der Spitzengruppe zu festigen, muss nun nachgelegt werden. Die Chancen hierfür stehen nicht schlecht, kommt doch mit der SpG Dittwar/Heckfeld ein Kellerkind ins Waldstadion, das zwar sein letztes Spiel nach großem Kampf gewonnen hat, qualitativ aber dennoch nicht so gut besetzt sein dürfte wie der Gastgeber. – Hinspiel: 2:0. Ganz nah an einer Punkteteilung war der Tabellenletzte Kickers DHK Wertheim II beim Spitzenteam SpG Welzbachtal. Hatten sie doch bereits mit 3:1 geführt, ehe in der Nachspielzeit der „Knock-out“ kam. Sollten die Gastgeber die gute Leistung gegen den Tabellennachbarn SpG Windischbuch/Schwabhausen II wiederholen können, wäre der zweite Saisonsieg, zumal man Heimrecht hat, keine Utopie. – Hinspiel: 2:4.

Auf Grund einer schwachen ersten Halbzeit musste der SV Distelhausen am letzten Spieltag eine durchaus vermeidbare Niederlage hinnehmen. Nun ist gegen den aus dem unteren Tabellendrittel anreisenden 1. FC Umpfertal II eine schnelle Wiedergutmachung Pflicht. Dass dies gelingen kann, steht außer Frage, zumal die Gäste sicher noch an der Heimschlappe gegen den Tabellenführer zu knabbern haben. – Hinspiel: 2:2.

Fast beängstigend souverän, zumindest für die Verfolger, strebt der SV Pülfringen dem Aufstieg entgegen. Dass dies auch weiterhin so bleibt, gilt es gegen die eher unberechenbare SpG Rauenberg/Boxtal die Spannung hoch zu halten und keine Konzentrationsschwächen zu zeigen. Mit dem Liga-Topsturm vorne und der Liga-Topabwehr hinten müsste dies auch gelingen. Der Gast wird versuchen, aus einer verstärkten Abwehr heraus, mit Kontern erfolgreich zu sein. – Hinspiel: 1:2.

Dem hochgehandelten Team des Türkgücü Wertheim scheint langsam die Luft auszugehen, zumindest was das Punktesammeln anbelangt. Spielerisch ist man immer gut mit dabei, jedoch fehlen mittlerweile die motivierenden Erfolgserlebnisse. Ob die Trendwende gerade gegen den eine gute Saison spielenden FC Günsfeld II gelingen kann, ist schwer zu beurteilen. Möglicherweise kann der Gastgeber seinen Heimvorteil nutzen und die Negativserie beenden. – Hinspiel: 0:3.

Ebenfalls überraschend gefestigt zeigt sich die SpG Tauber‘heim II/Hochhausen. Bei einem Spiel weniger lauert sie auf einen Ausrutscher des Spitzenquartetts, um sich noch weiter nach oben zu schieben. Eine gute Chance bietet sich hierzu gegen den Wertheimer Stadtteilclub FC Eichel, der sich eher unspektakulär im gesicherten Mittelfeld tummelt. Wenn die Papierform nicht täuscht und alles nach Plan verläuft, dürften die „Tauberaner“ ihren nächsten Dreier einfahren. – Hinspiel: 2:0.

Das absolute Knallerspiel des Tages dürfte sicherlich die Partie des Tabellenzweiten SpG Wittighausen/Zimmern gegen die nur durch die schlechtere Tordifferenz einen Platz dahinter platzierte SpG Welzbachtal werden.

Vergleicht man jedoch die Trefferquote der Heimelf mit der des Gastes, ist klar erkennbar, dass hier ein deutliches Übergewicht bei den Platzherren liegt. Desgleichen beim Vergleich der Abwehrreihen. Nimmt man diese Werte als Maßstab, so könnte man von einem klaren Vorteil für den Gastgeber sprechen. Nachdem gerade Tabellenderbys eigene Gesetze haben, scheint auch der Gast nicht chancenlos. Oder stellt sich das Heimrecht als Zünglein an der Waage heraus? – Hinspiel: 7:1.

