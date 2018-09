„Der Untergang der Matratze“

Wertheim.Das „knallrote Gummiboot“, das einst Wenke Myrrhe besang, als Wagner-Oper oder in der Version von „Scooter“ darbieten? An einem Abend ein komplettes Musical schreiben und aufführen? Auf Kommando nahezu alle Lieder des bekannten Musikrepertoires darbieten? Und das alles ohne Noten? – Was sich extrem schwierig anhört, brachten die beiden Musiker Bastian Pusch und Andreas Speckmann mit einer

...