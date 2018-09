Wertheim.Jedes Jahr wandern über 200 000 Pilger aus allen Kontinenten auf dem Jakobsweg. Dieser jahrtausendealte Weg, der zu einem weltweiten Phänomen geworden ist, bietet alles, was man für einen guten Film braucht: Darsteller aus dem täglichen Leben, die ihren Alltag hinter sich lassen, um sich auf die Reise nach etwas zu begeben, das ihr Leben reicher macht.

„Footprints – Der Weg Deines Lebens“ ist ein dokumentarischer Film über einen spanischen Priester und zehn US-Amerikaner, die binnen 40 Tagen den nördlichen Jakobsweg vom Baskenland bis nach Santiago de Compostela bewältigen wollen.

Der 800 Kilometer lange Marsch führt die Pilger an ihre körperlichen wie seelischen Grenzen. Die Pilgerfahrt selbst ist ein Drama: jeder der Hauptpersonen erlebt ihre eigenen Prüfungen, körperliche und seelische Qualen: Blasen, Erschöpfung, Zweifel. Der Bösewicht heißt „Selbstmitleid“ und er attackiert sie bei jedem Schritt.

Die Kulisse selbst ist einzigartig: in ganz Europa findet man Wege, die nach Santiago de Compostela führen. Der Küstenweg im Norden Spaniens – im Jahr 2015 zum UNESCO Weltkulturerbe erklärt – ist der Weg, auf dem die Hauptdarsteller von „Footprints“ gewandert sind. Sie haben auch die Lebaniega Route über das majestätische Bergmassiv „Picos de Europa“ erkundet. Andere Wege führen durch Katalonien, Navarra, Aragonien und Rioja. Der Jakobsweg beginnt an verschiedenen Orten in Spanien, Frankreich, Portugal, Deutschland, Österreich und der Schweiz. Die Wege übertreffen einander an Schönheit aber sie haben alle dasselbe Ziel, nämlich das Grab des Heiligen Apostels Jakobus. if

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 04.09.2018