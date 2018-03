Anzeige

Wertheim.Drei Gitarren, ein Cajón und gut 25 Stimmen: Es war so etwas wie „der Zug der fröhlichen Christen“, der sich am Samstag, kurz nach 11 Uhr von der Münzgasse aus auf den Weg machte.

Ziel der Teilnehmer war der Wertheimer Marktplatz. Dort machten die Frauen und Männer mit dem Lied „Du bist gut“ in einer Art „Flashmob“ singend aufmerksam auf „Pro Christ Live“, die Themenwoche, die unter dem Titel „Unglaublich?“ seit gestern zeitgleich an vielen Orten in Deutschland stattfindet.

Veranstaltet von der Evangelischen Allianz beschäftigt man sich in der Main-Tauber-Stadt bis zum kommenden Samstag im Arkadensaal des Rathauses mit Fragen wie, was es heute bedeutet, an Gott zu glauben oder welche Perspektive der Glaube für das Leben und Sterben gibt. ek