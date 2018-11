Detektiv Sherlock Holmes in der Scheune

Ralph Turnheim faszinierte mit seinen Stummfilmvertonungen. © Schmid

Waldenhausen.„Je kälter es wird, desto mehr Wertheimer kommen. Die sind heißblütig hier“, freute sich der Filmlyriker Ralph Turnheim. Nachdem er mit seinen wienerisch angehauchten Stummfilmvertonungen von der Stadtbücherei über Kino und Eisenbahntunnel „immer weiter raus“ gekommen sei, begeisterte er nun an zwei Abenden die Zuschauer in der voll besetzten Scheune der Familie Gegenwarth mit verschiedenen Interpretationen des alt bekannten Sherlock-Holmes-Stoffs.

Mütze war nicht geplant

Und er räumte mit einem weit verbreiteten Irrtum auf: Die typische Sherlock Holmes Mütze war nie von dessen Autor Arthur Conan Doyle vorgesehen und kommt daher in den präsentierten Kurzfilmen aus dem ersten Viertel des 20. Jahrhunderts gar nicht vor. Sie sei wohl von der Verfilmung des „Hound of Baskerville“ im schottischen Hochmoor inspiriert worden.

Doch in der Scheune geht man weiter zurück, zunächst ins Jahr 1919. Diesen Film zeigt Turnheim – für ihn ganz untypisch – mit Beamer. Die Erklärung hierfür ist einfach: Der Film ist so schwer zu bekommen, im Original ist es fast unmöglich. Jetzt lernt das Publikum den häufigsten Holmes-Darsteller kennen: Eille Norwood.

Auch wenn keinem der Name etwas sagt, hat er in der Stummfilmzeit dem Meisterdetektiv am häufigsten ein Gesicht gegeben. Doyle selbst kannte und schätzte ihn. In „Der Mann mit dem schiefen Mund“ löst er den Fall eines scheinbar ermordeten Ehegatten. Natürlich faszinieren, wie immer bei Turnheims Programmen, nicht nur die Szenen auf der Leinwand, sondern auch seine unverwechselbare gereimte Vertonung, bei der der in Wiesbaden lebende Künstler alle Facetten aus seiner Stimme herausholt und beispielsweise ein heranknatterndes Auto täuschend echt imitiert.

Nach der Pause kam man aus dem Staunen über das, was 1924 bereits an Film- und Bühnentricks möglich war, nicht mehr heraus. In Buster Keaton’s Film „Young Sherlock“ bekämpft ein schüchterner Filmvorführer im Traum die Schurken, um seine Angebetete zu gewinnen. Da geht es über Züge, durch Schluchten und Wasser – und sogar durch einen Menschen hindurch.

Munteres Plaudern

Wie das funktioniert, verriet Turnheim beim munteren Plaudern mit seinen Gästen. Wie allerdings die Hauptfigur zu Beginn seines Traums aus sich selbst heraustritt und neben sich steht, darüber kann der Zuschauer noch weiter nachgrübeln. Zu lachen gibt es natürlich ebenfalls viel in diesem Streifen, in dem Buster Keaton – wie in allen seinen Filmen – seine Stunts selbst drehte.

Ein besonderes Schmankerl gab es ganz am Ende mit einem nicht angekündigten dritten Film, „der älteste Sherlock Holmes Film überhaupt“ aus dem Jahr 1900. Dieser lief nicht im Kino, sondern wurde von einem Schausteller auf Jahrmärkten gezeigt – und geht ganze 40 Sekunden. Er ratterte mit dem typischen Geräusch von der Filmspule, genau wie schon zuvor der alte Keaton-Holmes. Da kamen beim Vorspann Erinnerungen an einstige Kinoerlebnisse auf. Denn früher war der „Spulenwechsel“ der Normalfall.

Notizen per Hand

Organisatorin Marlise Teicke bedankte sich abschließend herzlich bei Turnheim. Ob er bald wieder in die Gegend kommt? Um das zu erfahren hat er ein Mittel: Seine absolut datengeschützte Kartei. Denn er beschriftet die Briefe mit Informationen noch von Hand, die Adressen der Interessenten landen nur im Karteikasten. Ein System, das zu diesem Künstler passt. In der schnelllebigen digitalen Welt lehrt er die langsame Filmkunst des vergangenen Jahrhunderts schätzen. nasch

