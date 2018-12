Deutlich mehr Umsatz aus Deutschland

Bestenheid.Zur Jahresabschlussfeier der Zippe Industrieanlagen GmbH in der Wertheimer Aula „Alte Steige“ begrüßte die Geschäftsleitung kürzlich rund 120 Gäste. Im Rahmen der Veranstaltung gab Geschäftsführer Dr. Philipp Zippe einen Rückblick über das vergangene Jahr und einen Ausblick auf die zukünftige Entwicklung.

2018 sei ein intensives und sehr kurzweiliges Jahr gewesen, so Zippe. Auftragslage und Auslastung hatten gegenüber 2017 stark angezogen. Insbesondere die zweite Jahreshälfte bescherte dem Unternehmen mehrere größere Erfolge, wodurch ein beachtlicher Auftragsbestand aufgebaut werden konnte.

Die Exportquote lag erneut bei hohen 72 Prozent. 22 Prozent der Umsätze wurden in Ländern der EU und 50 Prozent außerhalb der EU erzeugt. 28 Prozent des Umsatzes kamen aus Deutschland, deutlich mehr als im Vorjahr. Der größte Anteil des Umsatzes kam also nach wie vor aus Ländern außerhalb der EU - das sei, wie Zippe betonte, bei Zippe auch die Regel.

Die positive Umsatzentwicklung wurde unter anderem durch den Auftrag für eines der weltweit größten und modernsten Glaswerke erzielt, bei dem das Unternehmen eine wesentliche Rolle spielt. Dieses Projekt stelle eine große Herausforderung dar, sei aber auch ein Aushängeschild für das Unternehmen.

Erfreut zeigte sich Dr. Philipp Zippe auch über die Entwicklung in den Bereichen Einzelmaschinen und Ersatzteile, deren Umsätze starke angestiegen waren. „Insgesamt war 2018 ein Jahr, in dem die Wirtschaft gegenüber dem Vorjahr spürbar angezogen hat – unseren Kunden geht es gut, der Glaskonsum steigt, daher steigt auch die hohe Nachfrage bei den Zulieferern“, so Zippe.

Eigene App entwickelt

Die positiven Zahlen erlaubten zahlreiche Investitionen, zu denen auch die Entwicklung einer App gehörte. B-Zmart ist die erste Zippe App, mit der umfangreiche Anlagen- und Performancedaten über Smartphone und Tablet einsehbar, vergleichbar und konfigurierbar sind. So etwas habe es bisher in der Glasindustrie in diesem Sektor noch nicht gegeben, verkündete Zippe.

Die größte Investition war die Übernahme eines finnischen Mitbewerbers, der jetzigen Lahti Glass Technology Oy. Zippe stellt sich hiermit im Markt deutlich verstärkt und wesentlich breiter auf. Es findet auf vertrieblicher und kommerzieller Ebene bereits ein intensiver Austausch statt und in Zukunft sollen verstärkt auch technische Synergien genutzt werden.

Erfreuliches gibt es auch aus dem Bereich Personal zu berichten. Insgesamt sind derzeit 173 Mitarbeiter bei Zippe in Wertheim beschäftigt. In 2018 wurden 15 neue Anstellungs- beziehungsweise Ausbildungsverträge geschlossen. Zusätzlich wurden vier Azubis nach ihrer Ausbildung in ein festes Arbeitsverhältnis übernommen. Zudem wurden für die Bereiche Industriekauffrau, Technischer Produktdesigner, Elektroniker für Betriebstechnik, Metallbauer und diverse Studiengänge sechs neue Auszubildende eingestellt.

Besonders stolz sei man auf die herausragenden Leistungen der Auszubildenden, so Geschäftsführer Günther Mlynar. Einen hervorragenden Abschluss erreichten: Luc Spachmann („Elektroniker für Anlagen- und Betriebstechnik“, Abschlussnote 1,2; 1. Kammersieger im Leistungswettbewerb der HWK); Tobias Hablawetz (kooperatives Studium im Bereich Elektrotechnik, Abschlussnote 1,7 abschloss); Ruben Diehm (Master in Marketing & Sales Management, Abschlussnote 1,5); Luisa Glock (Ausbildung zur Industriekauffrau mit Internationalem Wirtschaftsmanagement, IHK Prüfung, Abschlussnote 1,0 ab).

Dr. Philipp Zippe gab noch einen kurzen Ausblick auf das kommende Jahr. Der Glasindustrie, insbesondere der Hohlglasindustrie (Flaschen, Gläser), gehe es derzeit sehr gut. Was eher zu denken gebe, seien aktuelle, internationale Rahmenbedingungen – so die immer wiederkehrende Diskussionen und Pläne für Zoll- und Handelsbarrieren, Embargos und wie in manchen Ländern sich national abschottende Regierungen.

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 21.12.2018