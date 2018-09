Wertheim.Die VHS zeigt heute um 18.30 Uhr und morgen um 20.30 Uhr im Roxy-Kino den Film „Deine Juliet“. Dabei handelt es sich um die Verfilmung des gleichnamigen Romans um eine Journalistin, die einen Buchclub auf den Kanalinseln besucht und die Vergangenheit der deutschen Besatzung aufwühlt.

London in den späten 1940er Jahren. Die junge Schriftstellerin Juliet Ashton (Lily James) erhält eines Tages einen außergewöhnlichen Brief. Der literaturbegeisterte Farmer Dawsey Adams lebt auf der abgelegenen Kanalinsel Guernsey und ist auf der Suche nach einem besonderen Buch, wofür er Juliet um Hilfe bittet. Juliet ist sofort angetan von Dawseys Brief.

Nochmehr ist sie interessiert, als sie erfährt, dass er zusammen mit einigen Bewohnern von Guernsey den Literaturverein „Guernseyer Freunde von Dichtung und Kartoffelschalenauflauf“ gegründet hat. Dessen liebenswerte und teils exzentrische Mitglieder halfen sich damit über die Zeit während des Zweiten Weltkriegs hinweg. Juliet beschließt, nach Guernsey zu reisen und über den Buch-Club zu schreiben.

Auf der Insel angekommen, lässt sie die Geschichte ihrer Bewohner schon bald nicht mehr los. Und bereits im Moment der ersten Begegnung mit Dawsey wird klar, dass Juliet eine Reise begonnen hat, die ihr Leben für immer verändern wird.

Regisseur Mike Newell verfilmte den historischen Roman „Deine Juliet, Club der Guernseyer Freunde von Dichtung und Kartoffelschalenauflauf“ von Mary Ann Schaffer. Für die Hauptrollen konnte Newell den Nachwuchsstar Lily James und Michiel Huisman gewinnen.

Autorin Mary Ann Shaffer war zu der Geschichte gekommen, als sie auf historische Werke über die deutsche Besatzung der Kanalinseln stieß. Ihren Roman konnte Schaffer nicht vollenden. Nachdem der Verlag 2006 zahlreiche Änderungen verlangt hatte, übernahm Schaffers Nichte Annie Barrows das Manuskript. Schaffer selbst konnte aufgrund ihres gesundheitlichen Zustands nicht mehr arbeiten, heißt es abschließend in der Ankündigung der verantwortlichen.

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 25.09.2018