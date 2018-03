Die Überreste einer Supernova beobachten

Anzeige

Der offene Sternhaufen Messier 35 im Sternbild Zwillinge ist ein gut beobachtbares Objekt dieser Kategorie. Hat ein Stern dann nach vielen Millionen oder Milliarden Jahren seinen Brennstoff aufgebraucht, beginnt die Endphase des Sternenlebens. Sterne mit großer Masse beenden dieses mit einer gewaltigen Explosion als Supernova.

Stern explodiert

1054 nach Christus explodierte ein solcher Stern im Sternbild Stier und war dann so hell, dass er noch einige Wochen danach am Taghimmel zu sehen war. Am Astronomietag kann man den Überrest dieser Supernova, bezeichnet als „Messier 1“ oder „Krebsnebel“ im Teleskop der Sternwarte Reicholzheim beobachten.

Kleiner Sterne enden dagegen weniger spektakulär. Sie fangen langsam an, sich aufzublähen und ihre äußeren Schichten in den Weltraum abzustoßen. Ein Beispiel hierfür ist der aufgrund seiner Erscheinung so genannte Eskimonebel (NGC2392) im Sternbild Zwillinge, der ebenfalls derzeit gut zu beobachten ist. Die Johann-Kern-Sternwarte ist am Astronomietag bei gutem Wetter von 14.30 bis 16 Uhr zur Sonnenbeobachtung und von 19.30 bis 22 Uhr zur Beobachtung des Sternenhimmels geöffnet. pm

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 21.03.2018