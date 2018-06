Die Abschlussklassen der Kaufmännischen Berufsschule Tauberbischofsheim im Überblick

Anzeige

Klasse 2 ÖV 1 Y (Verwaltungsfachangestellte): Rebecca Diehm, Wertheim, Landratsamt Main-Tauber-Kreis; Katharina Gabel, Ahorn, Landratsamt Main-Tauber-Kreis (Lob 1,9); Sina Heinemann, Lauda-Königshofen, Stadt Lauda-Königshofen (Preis 1,5); Gloria Hergenhan, Wertheim, Stadt Wertheim (Lob 2,0); Pauline Herrmann, Wertheim, Stadt Wertheim (Preis 1,4); Iara Jungwirth, Creglingen, Stadt Creglingen (Preis 1,1); Karina Justus, Wertheim, Evangelische Verwaltungszweckverband Tauberbischofsheim (Preis 1,7); Ronja Kilian, Külsheim, Gemeinde Ahorn; Katharina Krebs, Altenbuch, Stadt Wertheim (Preis 1,7); Sina Markert, Lauda-Königshofen, Landratsamt Main-Tauber-Kreis; Stefanie Mohr, Lauda-Königshofen, Stadt Lauda Königshofen (Preis 1,3); Kathrin Rack, Tauberbischofsheim, Landratsamt Main-Tauber-Kreis (Preis 1,7); Laura Schäfer, Faulbach, Stadt Wertheim; Leonie Sturm, Weikersheim, Stadt Weikersheim; Adrian Teufel, Boxberg, Stadt Boxberg

Klasse 2 VK 1 (Verkäufer/-in): Tatjana Kuzmenko, Tauberbischofsheim, Norma Lebensmittelfilialbetrieb; Lisa Löptin, Lauda-Königshofen, Edeka Aktiv Markt Tischer Lauda; Isabell Morello, Hardheim, Dürr Handels OHG TBB; Lena Nowak, Tauberbischofsheim, Dürr Handels OHG TBB; Saranda Sefaj, Lauda-Königshofen, EDEKA Aktiv Markt Tischer Lauda.

Klasse 3 KE 1 (Kauffrau/-mann im Einzelhandel): Kristina Boger, Lauda-Königshofen, Aldi Süd GmbH & Co. KG; Andrea Gevcen, Tauberbischofsheim, Takko Holding GmbH Telgte (Lob 2,0); Evelyn Markus, Wertheim, Dürr Handels KG TBB; Philippe Nagel, Wertheim, Tommy Hilfiger Wertheim; Maria Root, Wertheim, Müller Ltd. & Co. KG Tauberbischofsheim; Marion Röthlein, Königheim, Penny-Markt GmbH Wiesloch

Klasse 3 BK 1 (Bankkauffrau/-mann): Nico Bartel, Lauda-Königshofen, Sparkasse Tauberfranken (Preis 1,7); Jamie Bulla, Lauda-Königshofen, Sparkasse Tauberfranken (Preis 1,5); Regina Förster, Röttingen, Volksbank Vorbach-Tauber eG (Preis 1,4); Paula Hofmann, Wertheim, Sparkasse Tauberfranken; Alexander Hogenmüller, Creglingen, Sparkasse Tauberfranken; Max Hörtreiter, Wertheim, Volksbank Main-Tauber eG (Preis 1,1); Eugen Hübner, Tauberbischofsheim, Volksbank Main-Tauber eG (Lob 2,0); Anastasia Kiefel, Wertheim, Volksbank Main-Tauber eG; Isabella Manolillo, Creglingen, Sparkasse Tauberfranken; Theresa Schülke, Niederstetten, Volksbank Vorbach-Tauber eG (Preis 1,4); Marie Theis, Wertheim, Sparkasse Tauberfranken; Sabrina Zeller, Bad Mergentheim, Volksbank Main-Tauber eG

Klasse 3 KI 1 (Industriekauffrau/-mann): Linus Adelmann, Külsheim, VS Spezialmöbelfabriken TBB; Marco Berberich, Külsheim, Distelhäuser Brauerei; Tabea Göhricke, Werbach, VS Spezialmöbelfabriken TBB (Lob 2,0); Kevin Kraft, Grünsfeld, hs-Umformtechnik GmbH Grünsfeld (Preis 1,7); Aaron Krug, Werbach, Hofmann Naturstein Werbach (Lob 2,0); Lukas Sack, Lauda-Königshofen, Distelhäuser Brauerei (Preis 1,5)

Klasse 3 BM 1 (Kauffrau/-mann für Büromanagement): Romina Bader, Tauberbischofsheim, bbg Lauda/Landratsamt Main-Tauber-Kreis (Lob 2,0); Anja Bernsdorf, Lauda-Königshofen, Kolping Bildungswerk e.V. TBB (Preis 1,7); Vivienne Binder, Igersheim, temPerso Bad Mergentheim; Lena Brennfleck, Großrinderfeld, Eckert & Heckelsmüller Gaubüttelbrunn; Nicole Czekalla, Tauberbischofsheim, Stadt TBB (Lob 2,0); Marc-Philipp Ditsch, Tauberbischofsheim, bbg mbh Lada/SSI Schäfer Noell GmbH Giebelstadt; Florian Engert, Lauda-Königshofen, Christoph Dürr GmbH Lauda; Kristina Kik, Tauberbischofsheim, Brandel-Bau GmbH Tauberbischofsheim; Lena Michelfeit, Kreuzwertheim, temPerso Rummel & Glass GmbH Wertheim (Preis 1,4); Daniela Schmidt, Werbach, DRK Bad Mergentheim (Preis 1,7); Katharina Tremmel, Ravenstein, Haus Sonnenberg Igersheim; Natascha Uwira, Külsheim, Kolping Bildungswerk e.V. TBB/noba Normteile Edelfingen (Preis 1,7)

Klasse 3 LO 1 (Fachkraft für Lagerlogistik): Annika Arnold, Neubrunn, Vaccubrand GmbH & Co. KG Wertheim (Preis 1,6); Vadim Bauer, Wertheim, Erwin Hymer World GmbH Wertheim; Csaba Berki, Tauberbischofsheim, OCTO Actuators GmbH Grünsfeld; Jakob Diehm, Schollbrunn, Schuller GmbH Wertheim; Robin Geiger, Grünsfeld, Michael Weinig AG TBB (Lob 1,8); Rico Hunger, Tauberbischofsheim, VS Möbel GmbH TBB; Burak Ipek, Freudenberg, Ersa GmbH Wertheim; Domenik Lindner, Freudenberg, TFA Dostmann GmbH & Co. KG Reicholzheim; Marvin May, Külsheim, Grammer Interior Conponents GmbH Hardheim; Björn Stefen Motzkau, Tauberbischofsheim, Distelhäuser Brauerei; Johannes Roos, Bischbrunn, König & Meyer GmbH & Co. KG Wertheim; Johannes Schiller, Hardheim, VS Möbel GmbH TBB (Lob 1,9); Falk Wachholtz, Triefenstein, Erwin Hymer World GmbH Wertheim; Julian Weis, Schollbrunn, Vaccuubrand Wertheim.

Winterprüflinge 2017: Verkäuferin: Lisa Siegmeth, Tauberbischofsheim, Norma Lebensmittelfilialbetrieb.

