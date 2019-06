„Die Akquisition von Anwis trägt zur Steigerung der Marktposition in Osteuropa bei“

Marktheidenfeld.Die Warema Group vergrößert sich um eine zusätzliche Marke. Vorbehaltlich der Zustimmung der Kartellbehörden übernimmt die Unternehmensgruppe aus Unterfranken rückwirkend zum Stichtag 1. Januar die Firma Anwis Sp. z o.o. – einen polnischen Hersteller von Sonnenschutzprodukten. Es handelt sich hier um ein Unternehmen für außen- und innenliegenden Sonnenschutz mit einer starken Fokussierung auf den polnischen und osteuropäischen Markt.

Die Firma Anwis ist seit 1979 im Sonnenschutzmarkt tätig und kann somit auf über 40 Jahre Erfahrung in dieser Branche zurückblicken. Der Firmensitz liegt im polnischen Wloclawek. Das Unternehmen hat im Jahr 2018 einen Umsatz von 32,6 Millionen Euro generiert und beschäftigt aktuell knapp 470 Mitarbeiter.

„Die Akquisition von Anwis zahlt auf unsere Internationalisierungsstrategie ein“, so Angelique Renkhoff-Mücke, Vorstandsvorsitzende der Warema Renkhoff SE.

„Dabei wird Anwis als ein weiteres eigenständiges Unternehmen der Sparte „Sonne und Lebensräume“ in die Warema Group integriert und bleibt somit eine eigenständige Marke, die zur Steigerung der Marktposition in Osteuropa beiträgt.“ In der offiziellen Pressemitteilung heißt es dazu, dass die Geschäfte von Warema und Anwis unabhängig und getrennt voneinander laufen werden. Weder sei es angedacht, Anwis-Produkte in das Warema-Portfolio aufzunehmen noch umgekehrt, die Warema Produkte über Anwis zu vertreiben. Auch die Produktionen beider Unternehmen bleiben unabhängig voneinander.

Die Warema Group umfasst nun in der Sparte „Sonne und Lebensräume“ neben der Kernmarke Warema vier weitere Marken: Caravita, Exterra, Wings Professional und Anwis. pm

