Die Altstadt wird zum großen Bauernmarkt

Wertheim.Die Wertheimer Altstadt verwandelt sich am Sonntag, 4. November, wieder in einen großen Bauernmarkt. Von 13 bis 18 Uhr präsentieren rund 60 Markthändler auf den Plätzen und in den Gassen ihr vielfältiges Warenangebot. Damit verbunden ist ein verkaufsoffener Sonntag.

Wie es in der Ankündigung der Stadtverwaltung weiter heißt, ist der Wertheimer Bauernmarkt mittlerweile in der weiten Region ein Besuchermagnet. Er findet bereits zum 14. Mal statt.

Das Angebot der Markthändler umfasst landwirtschaftliche Erzeugnisse wie Käsespezialitäten, Wild, Fisch, Ziegen- und Lammfleisch. Außerdem dürfen sich die Marktbesucher auf Handarbeiten, Strickwaren aus Alpakawolle, selbstgenähte Kinderkleidung, Kunsthandwerk und Dekoartikel freuen. Hinzu kommen Imkereiprodukte, Backwaren, Tees und Kräuter, Spirituosen und vieles mehr.

An vielen Ständen kann probiert werden. Und die Direktvermarkter bieten Wissenswertes über die Erzeugung ihrer Produkte.

„Almabtrieb“

Um 14 Uhr beginnt der „Almabtrieb“ der Wertheimer Burgziegen. Zu den Klängen der Feuerwehrkapelle Hasloch führen Grundschulkinder der Gemeinschaftsschule Wertheim die Ziegen von der Burg zur Stiftskirche hinab.

Ihr traditionelles Standkonzert geben die Jagdhornbläser der Kreisjägervereinigung um 15 Uhr auf dem Marktplatz.

Falkner Joe Rösner aus Helmstadt von der Falknerei „Columbarius“ präsentiert seine Greifvögel in einer Flugshow. Die einstündige Vorführung beginnt um 15.30 Uhr auf dem Mainvorplatz.

Ulrike Benz bringt ihre Alpakas auf den Bauernmarkt. Die Tiere können am Pavillon am Mainvorplatz bewundert werden.

Eine weitere „tierische“ Bereicherung des Bauernmarkts ist der Streichelzoo des „Kleinen Gnadenhofs“ aus Kreuzwertheim auf dem Neuplatz am Malerwinkel.

Die Geschäfte in Wertheim, in Bestenheid und im „Wertheim Village“ sind an diesem Sonntag von 13 bis 18 Uhr geöffnet. Zum „Wertheim Village“ ist wieder ein Buspendelverkehr eingerichtet., so die Verantwortlichen abschließend.

