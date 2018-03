Die Besten messen sich bald mit starker Konkurrenz

Anzeige

In der Gauklasse gingen fünf Mannschaften in drei verschiedenen Altersklassen an den Start. Bei den Acht- und Neunjährigen ging der SV Königheim als einzige Mannschaft an den Start und kam somit auf den ersten Platz. In dieser Mannschaft starteten die jüngsten Turner an diesem Tag. In der Altersklasse 10/11 starteten in der Gauklasse vier Mannschaften aus den Vereinen Hettingen und Tauberbischofsheim. Tauberbischofsheim ging seit langem das erste Mal zu einem Wettkampf und startete direkt mit zwei Mannschaften. Auf den dritten Platz gelangte der TV Mosbach mit nur drei Zehnteln Rückstand zum zweiten Platz. Den erreichte der TSV Tauberbischofsheim mit 145,5 Punkten. Mit neun Zehnteln Vorsprung stand die andere Mannschaft vom TSV Tauberbischofsheim an der Spitze.

In der Gauklasse startete auch ein Einzelturner – Felix Elmar vom SV Neunkirchen. Er erreichte mit 51,6 Punkten den ersten Platz.

Zehn Mannschaften am Start

In der Bezirksklasse gingen zehn Mannschaften an den Start. Auch hier startete in der Altersklasse 8/9 nur eine Mannschaft, die aus Königshofen. Sie erreichte somit den ersten Platz mit 213 Punkten.

In der Altersklasse 10/11 traten drei Vereine mit je einer Mannschaft gegeneinander an. Hier erreichte der TV Königshofen den dritten Platz mit 231,6 Punkten. Mit nur 0,4 Punkten Vorsprung freute sich der SV Königheim über den zweiten Platz. Das Siegertreppchen durfte der FC Hettingen erklimmen, der sich einen klaren Vorsprung erturnte und mit dem ersten Platz belohnt wurde.

Robin Stolz vom FC Hettingen präsentierte eine fast perfekte Barrenübung und wurde mit 14,3 Punkten belohnt, die er für sein Team sammelte. Auch Marc Wittmann vom SV Königheim erturnte für seine Mannschaft eine tolle Wertung am Sprung.

In der Altersklasse 12/13 gingen zwei Mannschaften an den Start. Hier ging der zweite Platz an den FC Hettingen und der erste Platz an den TV Königshofen.

Lennard Scheible vom TV Königshofen erturnte für seine Mannschaft eine hohe Barrenwertung, und auch Julian Lesch aus dem gleichen Team turnte an den Ringen eine nahezu perfekte Übung.

In der Altersklasse 14/15 ging nur eine Mannschaft, die aus Hettingen, an den Start. Obwohl die Mannschaft keine Konkurrenz in ihrer Altersklasse hatte, nahm sie den Wettkampf ernst und turnte einen guten Wettkampf an allen sechs Geräten.

In der Altersklasse 16/17 turnten zwei Mannschaften gegeneinander. Hier machte der TV Königshofen das Rennen vor dem FC Hettingen, der am Ende lediglich einen Punkt Rückstand auf den TVK hatte.

In der „Offenen Klasse“ starteten die ältesten Turner an diesem Wettkampftag. Es ging hier eine Mannschaft vom FC Hettingen an den Start und landete somit auf dem ersten Platz.

Alle Erst- und Zweitplatzierten qualifizierten sich für den Bezirksentscheid, der am Sonntag, 18. März, in Hettingen stattfinden wird.

Dort dürfen die Nachwuchsturner sich dann erneut präsentieren und gegen die starken Konkurrenten aus den vier Turngauen (Elsenz/Sinsheim, Heidelberg, Main-Neckar und Mannheim) antreten.

Hier geht es dann um die Qualifikation für das Landesfinale der Turner ab 14/15. cz

