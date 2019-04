Die digitale Steuerung hält Einzug

Mit dem verstärkten Einsatz von digitaler Technik will der Eisenbahnclub junge Leute ansprechen.

Wertheim. Im Rahmen der Jahreshauptversammlung hat der Wertheimer Eisenbahnclub (WEC) den Start in die digitale Steuerung seiner Modellbahnanlage beschlossen. Nachdem über viele Jahre ausschließlich analog gefahren wurde, werden die neuen Techniken in der Modellbahnwelt beim WEC eingeführt.

Steuerung mit Smartphone

Damit soll vor allem eine neue Klientel für die Modellbahn begeistert werden. Mit den Jahren hat sich die Altersstruktur wie in vielen Vereinen immer mehr in Richtung der betagten Mitglieder verschoben. Um diesem Trend entgegenzuwirken, will der WEC nun moderne Elemente in die vorhandene Anlage integrieren. Somit sollen vor allem auch jüngere und technikaffine Mitglieder geworben werden.

So soll noch in diesem Jahr die Strecke der H0-Anlage mit digitalem Fahrbetrieb ausgestattet werden. Dies bedeutet eine vielfältige Möglichkeit, die insgesamt etwa 30 Züge auf der Strecke zu steuern.

So können die unterschiedlichen Geschwindigkeiten der Zugtypen eingestellt werden: Der ICE fährt natürlich mit Höchstgeschwindigkeit, die alte Dampfzuglok stampft mit gemächlicher Geschwindigkeit über die Anlage, die neuen Triebwagenzüge und modernen E-Loks fahren mit dem ihnen typischen Tempo. Diese Steuerung kann dann mit Smartphone oder Tablet dezentral geschehen. Auch wird die Beleuchtung der Anlage vorangetrieben. Sie soll dann ebenfalls digital und zentral gesteuert werden.

Realistischer Betrieb

Damit ist dann ein realistischer Tag- und Nachtbetrieb möglich. Weiter ist ein Anlagenteil geplant, auf dem ein Autoverkehr simuliert werden soll. Hier werden Pkw und Lkw, ebenfalls digital und drahtlos gesteuert, einen richtigen Verkehr simulieren mit allen alltäglichen Verkehrssituationen.

Weitere Pläne sehen vor, einen Ladebetrieb – eventuell eine Hafenanlage – mit funktionierenden Kränen zu bauen. Und weitere Ideen wurden auf der Versammlung diskutiert. Diese sollen in den Folgejahren aufgebaut werden.

Die Spielegruppe hatte ein abwechslungsreiches Jahr 2018. Neben den bis zu drei Treffen pro Woche im Vereinsheim hat die Gruppe zwei Ausflüge durchgeführt: Im August besuchte sie das Warhammer Fest Europe in Düsseldorf und im November begab sich wieder eine Gruppe zur Warhammer World nach Nottingham. Hier sitzt die Keimzelle der Warhammer Spiele.Es gibt immer wieder Neues und Interessantes zu entdecken. Neuwahlen waren nicht angesetzt. Der Verein hat aktuell 48 Mitglieder. Zu ehren galt es Hubertus Lotz für 30jährige Mitgliedschaft im WEC. 15 Jahre sind dabei: Waldemar Ballach, Sebastian Glos und Alexander Schreiner. wec

