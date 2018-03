Die eigene Geschichte aufarbeiten

Anzeige

Professor Dr. Elisabeth Hartlieb, landeskirchliche Beauftragte für die Seelsorge von Aussiedlern, Ausländern und Flüchtlingen, überbrachte die guten Wünsche der evangelischen Landeskirche Baden. Die Ausstellung sei ein wichtiges und gutes Projekt, weil es um die Erinnerung und die Geschichte der Familien gehe, die heute hier leben. Die Menschen könnten nur in die Zukunft gehen, wenn sie ihre Geschichte kennen, und wissen was sie in sich tragen.

Der erste Bereich der Ausstellung beschäftigt sich mit dem Leben der Deutschen in Russland von der Auswanderung bis zur Deportation. Dabei werde nicht reine Historie, sondern die persönlichen Familiengeschichten erzählt, erläuterte Leskowitsch. Aufgehängte Zitate verschiedener Wertheimer mit russland-deutschem Hintergrund geben einen tiefen Eindruck.

Für die Menschen habe es verschiedene Gründe für die Auswanderung nach Russland gegeben. Neben religiösen Flüchtlingen war es auch der Ruf von Katharina der Großen, die ihnen Vorteilen und Freiheiten versprach. „Meine Vorfahren gehörten dazu“, sagte die Migrationsbeauftrage. An der Wolga angekommen, sei von dem „Juhu-Gefühl“ nicht mehr viel übrig geblieben, verwies sie auf die dortigen Bedingungen.

80 Prozent der Auswanderer seien Lutheraner und Reformierte gewesen, 20 Prozent Katholiken. Teilweise feierten diese gemeinsam Gottesdienste; in den Dörfern gab es nur eine Kirche. Trotz Verboten lebten sie auch danach ihren Glauben weiter, zum Beispiel in Hauskirchen und geheimen Konfirmationsgruppen. „Deswegen tut der Gottesdienst in der Michaelskirche vielen Menschen gut. Sie können hier ihren Glauben in Freiheit leben.“

In Kasachstan lebten die Menschen nach der Deportation während des Zweiten Weltkriegs teilweise in Erdhöhlen und trugen selbstgemachte Schuhe aus Rinde. „Bei der Deportation wurde ihnen in 24 Stunden alles genommen.“ Sie berichtete über ihren Großvater, der von seiner Familie getrennt wurde und ins Arbeitslager kam. Beim Rundgang bekräftigte sie das aufgehängte Zitat einer Wertheimerin. „Hoffentlich wird sich so etwas nie mehr wiederholen. Es soll nie wieder Krieg geben.“ Leskowitsch ergänzte: „Dafür müssen wir uns einsetzen.“

Das Bett als „Heiligtum“

Ein weiterer Raum der Ausstellung zeigte ein deutsches Schlafzimmer in Russland. Alles habe akkurat sein müssen. „Das Bett war ein Heiligtum.“ So durfte man sich tagsüber weder darauf setzen, noch etwas darauf ablagen. Wie viele andere Wohnräume auch war das Zimmer von vielen Handarbeiten geprägt. Mit Ende der von Einschränkungen und Diskriminierungen geprägten Kommandantur 1956 begannen sich die Deutschen in Russland langsam wieder Wohlstand zu erarbeiten.

„Familie ist ein ganz wichtiges Wort“, betonte Elvira Leskowitsch. Das eigene Haus sei ein Schutzraum für die Familien. „Sie arbeiten noch heute in Deutschland von morgens bis abends, um sich ein Haus leisten zu können.“ Teile der Ausstellung widmen sich der typischen Kleidung, Alltagsgegenständen und Fotos von Familienereignissen. Auch über Motive und Zweifel bei der Auswanderung nach Deutschland gibt es viel zu erfahren.

„Ich finde es sehr gut, dass wir Russlanddeutsche wieder unsere Geschichte aufarbeiten. Die jüngere Generation kennt sich mit der Entwicklung ihrer Vorfahren nicht mehr aus“, meinte Tatjana Sauer, die in Kasachstan geboren wurde und mit 25 Jahren nach Deutschland kam. Michael Bannwarth stellte fest, bei den Fotos und Erzählungen der Zeitzeugen merke man, wie gut es seine Generation habe. „Beim Zuhören bekommt man einen Kloß im Hals.“ Stadtrat Axel Wältz freute sich, dass die Ausstellung Menschen ins Gespräch bringe.

Die Küche war in Russland Lebensmittelpunkt und Ort der Begegnung für Essen, Feiern und Musikmachen. So war es auch bei der Ausstellungseröffnung. Am großen Küchentisch wurden bei der Eröffnung allerlei Spezialitäten aufgetischt, deren Rezepte die Deutschen mit nach Russland brachten. Dort tauschten sich die Gäste untereinander intensiv aus.

© Fränkische Nachrichten, Montag, 05.03.2018