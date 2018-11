Die ersten zehn Lebensjahre in Afrika verbracht

Der ehemalige Hausmeister im Kirchen-zentrum hat Grund zum Feiern. © Schmid

Wertheim.„Guten Tag, Herr Joppe“ hört er oft bei seinen täglichen Spaziergängen durch die Stadt. Manchmal kennt er die Leute nicht, aber sie kennen ihn.

War er doch fast 20 Jahre Hausmeister und gute Seele im Kirchenzentrum am Wartberg. Doch geboren wurde Hermann Joppe, der heute seinen 90. Geburtstag feiert, ganz woanders: in einer Missionsstation in den Usambara-Bergen im heutigen Tansania.

Sein Vater war Buchdrucker in der Bethel-Mission und dort verbrachte Joppe seine ersten zehn Lebensjahre. Die Schulausbildung und der beginnende Weltkrieg sorgten dafür, dass er mit seiner Mutter und seinen drei Geschwistern nach Deutschland zurückkehrte und sich in Westfalen niederließ. Der Vater folgte 1940.

1944 wurde Joppe von der Schulbank weg zum Flakhelfer. Ein schwerer Schicksalsschlag traf ihn 1946, als seine Mutter starb.

Hermann Joppe machte zunächst eine Ausbildung zum Maschinenbauer und später die Meisterprüfung. 1962 wurde er bei der Firma Petewe als Ausbilder eingestellt und siedelte nach Wertheim um.

Ein Jahr später heiratete er und bekam mit seiner Frau vier Kinder, zwei Mädchen und zwei Jungen. Alle haben später studiert und sind nun in ganz Deutschland verteilt, eine Tochter ist Ärztin in den Niederlanden. Auch etliche Enkelkinder gehören zur Familie.

1976 bekam Hermann Joppe dann die Anstellung, weswegen ihn so viele kennen: er wurde Hausmeister im Kirchenzentrum am Wartberg und versah diese Aufgabe bis zum Renteneintritt 1993.

Heute gehört der gläubige Christ, der in der Kernstadt wohnt, der Stiftskirchengemeinde an. „Der sonntägliche Gottesdienstbesuch gehört einfach dazu“, betont erJoppe nimmt ihn mit fast neun Jahrzehnten jede Woche wahr.

Seinen Ehrentag wird der Jubilar, der seit 2002 Witwer ist, ruhig verbringen. Natürlich werden aber Familienmitglieder kommen und ihm gratulieren. nads

