Die Geschichte der Hatun Aynur Sürücüs

Wertheim.Emotional und eindringlich lässt Regisseurin Sherry Hormann („Wüstenblume“) in „Nur eine Frau“ Aynur selbst zu Wort kommen und die Geschichte ihres eigenen Lebens und ihres Todes erzählen.

Lebenshungrige Frau

Es ist die Geschichte Hatun Aynur Sürücüs, deren Ermordung 2005 für einen Aufschrei sorgte.

Basierend auf Recherchen in ihrem persönlichen Umfeld, Gerichtsakten, bislang unveröffentlichten Gesprächen mit der Familie, den Tätern, Freundinnen und Freunden Aynurs und der bis heute im Zeugenschutzprogramm befindlichen Kronzeugin entwirft „Nur eine Frau“ das authentische Bild einer lebenshungrigen, freiheitsliebenden und mutigen jungen Frau, die darum kämpft, selbstbestimmt leben zu können.

Im Konflikt mit den Werten

Doch als Deutsche mit türkisch-kurdischen Wurzeln befindet sie sich im ständigen Konflikt zwischen den Werten ihrer Familie und ihrer eigenen Lebenseinstellung.

In der Rolle der Aynur beeindruckt Shooting Star Almila Bagriacik, die zuletzt unter anderem in „4 Blocks“ zu sehen war. An ihrer Seite spielen als ihre Brüder Rauand Taleb Aram Arami (Fack Ju Göhte), Armin Wahedi und Mehmet Atesci; Meral Perin als ihre Mutter, Mürtüz Yolcu als ihr Vater, Merve Aksoy als ihre Schwester und Lara Aylin Winkler als deren Freundin. Der Film basiert auch auf den Recherchen der Autoren Matthias Deiß und Jo Goll, Sandra Maischberger produzierte ihn. Er ist für Zuschauer ab zwölf Jahren frigegeben. fv

