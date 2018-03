Die gute Seele zwischen Pfarramt und der „Ranch“

Anzeige

Waldenhausen.Ihr ganzes Leben hat sie in ihrem Elternhaus gelebt, das ihr Vater 1907 dem Fürsten abkaufte und von Kreuzwertheim nach Waldenhausen transportierte. Doch nicht nur wegen des großen Fests zum 100. Geburtstag des Hauses ist Elfriede Rupp vielen Wertheimern bekannt, denn zwischen ihrer Tätigkeit im Pfarramt und ihrem vielfältigen ehrenamtlichen Engagement hatte sie immer Zeit zum Zuhören. Heute feiert die rührige und freundliche Frau ihren 90. Geburtstag.

Als einziges Kind wurde sie ihren Eltern am 3. März 1928 geboren. Sie besuchte die Volksschule in Waldenhausen. Den Vater musste sie in ihrer Jugend lange entbehren. Von ihrem elften bis zum 18. Lebensjahr war dieser im Krieg beziehungsweise in Gefangenschaft. Doch die Großeltern hatten für die Enkelin vorgesorgt und einen Kolonialwarenladen gegründet.

Dort half die junge Elfriede Rupp aus und wurde schon mit 21 Jahren Ladeninhaberin. Das Wort „Tante-Emma-Laden“ kann Rupp nicht leiden, aber feststeht, dass ihr Geschäft lange ein Treffpunkt des Dorfs war. „Hier habe ich schweigen gelernt“, blickt die Waldenhausenerin auf die 15-jährige Tätigkeit zurück. Und meint damit, dass ihr Menschen Dinge anvertrauen konnten und sichergehen, dass sie nicht tratschte. „So konnte ich immer wieder Frieden stiften“, fügt sie stolz hinzu.