Die Kampfrichter mit guten Leistungen überzeugt

Insgesamt etwa 300 Mädchen und junge Frauen zwischen 3 und 22 Jahren zeigten beim Gauentscheid der weiblichen Jugend des Main-Neckar-Turngaus in der Turnhalle am Wört in Tauberbischofsheim an den vier olympischen Geräten sehr gute Leistungen.

Aufteilung in zwei Klassen

Der Gauentscheid eröffnet die Turnsaison und ist aufgeteilt in Gau- und Bezirksklasse. Diese Differenzierung ermöglicht es auch Vereinen, die nur einmal die Woche trainieren, an Wettkämpfen teilzunehmen. Die Anforderungen in der Bezirksklasse sind jeweils etwas höher als die in der Gauklasse. Bei diesem Wettkampf treten die Mädchen in Teams mit einer Wettkampfstärke von fünf Turnerinnen an und zeigen ihre Übungen an Boden, Reck/Stufenbarren, Balken und Sprung. Davon werden jeweils die drei besten Wertungen im Wettkampfbüro eingereicht und die Mannschaft mit der höchsten Punktzahl wird mit dem ersten Platz belohnt.

In Tauberbischofsheim starteten insgesamt 18 Mannschaften in der Bezirksklasse und 51 Mannschaften in der Gauklasse. Dies ist ein leichter Zuwachs im Vergleich zu den vergangenen Jahren.

Den Anfang machte die Altersklasse 16/17 und die offenen Altersklasse. In der Offenen Altersklasse dürfen alle Jugendturnerinnen ab 15 Jahren starten. Es erturnte sich der TSV Tauberbischofsheim mit 202,1 Punkte den ersten Platz, vor dem TV Königshofen mit 192,8 Punkten. Hier wurden die schwierigsten Übungen geturnt, die vom Deutschen Turnerbund bei den Pflichtübungen ausgeschrieben werden, wie Kristina Greco den Zuschauern des Tages.

In der Altersklasse 16/17 dominierte der TV Königshofen und erturnte sich 184,7 Punkte. Auf dem zweiten Platz landet der TSV Tauberbischofsheim mit 181,5 Punkten. Melanie Zimbelmann vom TSV Tauberbischofsheim durfte sich in dieser Altersklasse über die höchste Wertung mit 16,2 Punkten von 17 möglichen Punkten freuen. Anna Barthel vom TV Königshofen wurde am Sprung mit einer 16,1 belohnt.

In der Altersklasse 16+ konkurrierten zwei Einzelstarterinnen gegeneinander. Hier durfte sich Maxi Weimert über den ersten Platz und Jennifer Chemnitz über den zweiten Platz freuen. Beide turnen im TV Hardheim.

In der Altersklasse 14/15 ging ebenfalls jeweils eine Mannschaft von Königshofen und Tauberbischofsheim an den Start. Die Tauberbischofsheimer Mädchen erturnten sich 189,9 Punkte, die Turnerinnen von Königshofen 180,1 Punkte. Hailey-Jean Hörner vom TSV Tauberbischofsheim zeigte den Kampfrichtern eine fast fehlerfreie Übung auf dem nur 10 Zentimeter breitem Schwebebalken und bekam nur sieben Zehntel Abzug.

Hier gingen auch drei Einzelturnerinnen an den Start. Fine Bartholme vom TV Wertheim erturnte sich den ersten, Jessica Zent vom FC Grünsfeld den zweiten und Emily Günter vom TV Königshofen den dritten Platz. Fine Bartholmes fast perfekte Balkenübung wurde mit 14,9 Punkten belohnt.

Eindeutiges Ergebnis

In der Gauklasse der Altersklasse 14+ waren drei Mannschaften am Start. Hier war das Ergebnis eindeutig. Mit 186,7 Punkten belegte die Mannschaft der SpVgg Neckarelz den ersten Platz. Über den zweiten Platz durfte sich eine Mannschaft des TV Walldürn freuen. Ebenfalls noch auf dem Podest war bei der Siegerehrung der TV Königshofen mit 176,4 Punkten. Besonders am Boden sind hier gute Übungen der Erstplatzierten aufgefallen. Hier gab es gleich drei 16er Wertungen.

In der Gauklasse 14/15 turnten zwei Mannschaften gegeneinander. An die Spitze schaffte es der TV Walldürn mit seiner Mannschaft, direkt dahinter folgte die SpVgg Neckarelz. Dana Kuhn vom TV Walldürn erturnte sich in dieser Altersklasse die Höchstwertung.

Mit 6,2 Punkten Abstand zum zweiten Platz turnte sich die eine Mannschaft von der SpVgg Neckarelz in der Bezirksklasse und Altersklasse 12/13 das oberste Podest auf dem Siegertreppchen. Die Mannschaft des TSV Tauberbischofsheim sicherte sich den zweiten Platz, gefolgt vom TV Königshofen. Hier entschieden nur wenige Zehntel Differenz über das Endergebnis. Emma Glaser von der SpVgg Neckarelz erturnte sich eine tolle Wertung von 15,4 Punkten am Barren.

Die Mannschaften aus der Gauklasse 12/13 mussten sich besonders anstrengen, denn hier konkurrierten gleich zehn Mannschaften gegeneinander. Am Ende überzeugte der TV Aglasterhausen die Kampfrichter mit sauber geturnten Übungen. Der Lohn war der erste Platz. Auf dem zweiten Rang landete die SpVgg Neckarelz und vor der TSG Reisenbach/Mudau. Der zweite Platz von Neckarelz ist umso höher zu bewerten, da das Team die jüngsten Starterinnen in der Altersklasse stellte.

In der Altersklasse 12/13 nahmen vier Einzelturnerinnen am Wettkampf teil. Hier gab es ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Zwischen Platz eins und Platz vier lagen nur wenige Zehntel. Es setzte sich schließlich Carina Friesen mit 50 Punkten durch. Nur wenige Zehntel weniger hatten Andra Lixandru auf Platz zwei und Marielle Vollrath auf Platz drei. Den vierten Platz holte sich Anna-Nina Dürr, die auch nur sieben Zehntel hinter dem ersten Platz zurücklag.

In der Altersklasse 10/11 haben die Turnerinnen die Chance, ein neues turnerisches Element am Sprung zu zeigen: Überschlag auf den Mattenberg. Hier ist es wichtig, dass der Körper nach dem Absprung vom Sprungbrett bis zur Landung auf dem Mattenberg gestreckt bleibt. Es freuten sich die Turnerinnen des TSV Tauberbischofsheim über den ersten Platz. Die SpVgg Neckarlez wurde mit nur sieben Zehntel Rückstand über den Zweiter. Auf Platz drei landete der TV Königshofen. Louisa Hörr vom SV Neunkirchen überzeugte die Kampfrichter am Boden und wurde mit einer Wertung von 14,6 Punkten belohnt.

Knappe Abstände

In der Gauklasse 10/11 turnten 13 Mannschaften um die besten Platzierungen. Mit nur vier Zehntel Vorsprung sicherte sich die Mannschaft des TV Wertheim den ersten Platz. Knapp dahinter durfte sich über den zweiten Platz der FC Grünsfeld freuen. Nur einen Punkt hinter dem ersten Platz landete der TV Walldürn auf dem dritten Rang.

Die Acht-/Neunjährigen, die in der Bezirksklasse mit drei Mannschaften starteten, turnten ebenfalls einen spannenden Wettkampf, bei dem wenige Zehntel Unterschied entschieden. Die SpVgg Neckarelz setzte sich in Bezirksklasse durch. Der TSV Tauberbischofsheim folgte mit zwei Mannschaften auf Platz zwei und drei.

In der Gauklasse der 8-/9-Jährigen starteten an diesem Wettkampftag die meisten Mannschaften. 15 Mannschaften waren hier gemeldet. Am Ende setzte sich der TV Walldürn durch und durfte bei der Siegerehrung sich über den ersten Platz freuen. Freuen durfte sich auch die SpVgg Neckarelz über den zweiten Platz. Auf Platz drei landete eine weitere Mannschaft vom TV Walldürn. Lana Sophie Mosch vom TV Walldürn zeigte hier einen perfekten Sprung und bekam nur einen Zehntel Abzug.

In den Altersklassen 6/7 gingen ausschließlich in der Gauklasse Mannschaften an den Start. Insgesamt waren es zehn Teams. Einige Turnerinnen absolvierten hier bereits mit drei Jahren ihren ersten Wettkampf. Die Mädchen zeigten trotz ihres jungen Alters schon mit Schwierigkeiten verbundene turnerische Elemente. Am Ende belegte eine Mannschaft des TSV Tauberbischofsheim den ersten Platz, gefolgt von der Neckarelz und einer weiteren Mannschaft vom TSV Tauberbischofsheim. Helen Krajewski und Greta Bresler (beide vom TSV Tauberbischofsheim) wurden am Sprung mit einer vollen Punktzahl belohnt.

Bezirksentscheid in Sulzfeld

Alle ersten und zweiten Sieger ab der Altersklasse 8/9 haben sich für den Bezirksentscheid qualifiziert, der bereits in zwei Wochen in Sulzfeld stattfindet. Dort dürfen sie sich erneut präsentieren und gegen die starken Konkurrentinnen aus den vier Turngauen (Elsenz Turngau Sinsheim, Turngau Heidelberg, Main-Neckar Turngau und Turngau Mannheim) antreten. Hier geht es dann um die Qualifikation für das Landesfinale der Turnerinnen ab 14/15. cw

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 27.03.2019