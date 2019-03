Die Korruption wird auf’s Korn genommen

Wertheim.Auch in diesem Jahr zeigt die Theater-AG des Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasiums in einer Reihe von vier Aufführungen die Ergebnisse ihrer Arbeit.

Insgesamt 21 Schüler der Mittel- und Oberstufe des DBG spielen unter der Regie von Anne Hennicke und Ulf Hannig die Komödie „Der Revisor“ von Nikolai Gogol aus dem Jahre 1836. Die Handlung ist ursprünglich als Satire auf die Zustände im zaristischen Russland angelegt: Eine verschlafene Kleinstadt, irgendwo in der russischen Provinz.

Ein eingespieltes Team

Ein korrupter Bürgermeister auf dem Höhepunkt seiner Macht. Um ihn herum all die hohen Beamten und Emporkömmlinge, die von seinem System des Nehmens und Schmierens profitieren. Alle zusammen bilden ein eingespieltes Team, in dem die Machtfragen seit vielen Jahren geklärt sind, in dem jeder auf seinen kleinen oder großen Vorteil bedacht ist und in dem der gesellschaftliche Zusammenhalt vor allem durch die Geheimnisse gegeben ist, die man über den anderen weiß. So weit, so gut. Bis eines Tages diese abgeschottete Idylle von einer bedrohlichen Nachricht aus der fernen Hauptstadt gestört wird.

Bedrohliche Nachricht

Ein Revisor soll kommen, die Zustände vor Ort kontrollieren, womöglich sogar die Korruption und Ungesetzlichkeiten aufdecken und ahnden.

Natürlich bricht helle Panik aus, denn das wissen selbst die Dümmsten unter den Stadtbewohnern: Hier ist niemand ganz ohne Schuld.

Dass nun ausgerechnet ein heruntergekommener und völlig mittelloser Bürgersohn auf seiner Durchreise in dem kleinen Städtchen gestrandet ist und von den Hinterwäldlern prompt für den gefürchteten Revisor gehalten wird, bringt die Sache erst so richtig in Schwung.

Warum nicht auch aus der Bedrohung seinen Vorteil ziehen? Da muss doch was gehen.

1836 auf die Bühne gebracht

Als das Stück 1836 im zaristischen Russland – übrigens gegen Widerstände in der Beamtenschaft und auf ausdrücklichen Wunsch des Zaren – auf die Bühne kam, war schnell klar, wer in dieser Satire vorgeführt wird. Und so soll der Zar nach der damaligen Uraufführung in St. Petersburg gesagt haben: „Heute haben alle etwas abbekommen, und ich am meisten!“ Wenn Gogol gewusst hätte, dass damals schon die Tage des Zarenreiches gezählt waren und dass in ferner Zukunft seine Stücke von vorwiegend weiblichen Ensembles gespielt werden, hätte er vielleicht die notwendigen Änderungen am Text gleich selbst vorgenommen.

Eine kleines, korruptes Städtchen irgendwo in Europa wäre sicherlich schnell gefunden, die ferne Hauptstadt hieße gewiss nicht St. Peterburg und alle wesentlichen Akteure wären selbstverständlich weiblich besetzt worden.

Neuer Titel

Und er hätte gestaunt, wie zeitlos sein indessen fast zweihundert Jahre altes Stück ist. Und wahrscheinlich hätte er auch noch einmal über den Titel nachgedacht.

Die Empfehlung der Theater-AG für eine überarbeitete Version wäre: „Die Kommissarin“. ag

