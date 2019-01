Wertheim.Um Paaren bei der Konfliktbewältigung zu helfen, bietet die Wertheimer Stadtmission am Freitag, 8. Februar, von 19.30 bis 22 Uhr in Münzgasse 4 einen Abend an zum Thema „Die Kraft der Vergebung“.

Die Inhalte gehen von einer ganzheitlichen Sicht auf den Menschen aus, sind nicht problemorientiert oder „schubladisierend“, sondern versuchen die Hindernisse zu überwinden, die den guten Beziehungen im Wege stehen.

Der Abend beinhaltet ein Impulsreferat zum Thema des Abends, Gespräche und Videoclips. Jedes Paar hat die Möglichkeit, alleine an einem Tisch zu sitzen. Einzelpersonen können sich in den Pausen mit den Referenten austauschen. Es gibt keine Gruppendiskussion und niemand wird aufgefordert, über Persönliches zu sprechen. Die Referenten Herbert und Claudia Ullrich sind ausgebildete Gemeindepädagogen und Lebensberater. Die Kosten für die teilnahme sind freiwillig.

Anmeldungen sind bis Freitag, 8. Januar, 16 Uhr bei Johann Hermann unter Telefon: 09342/4942 oder per mail unter johann.hermann@ab-verband.org möglich.

