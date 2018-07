„Die Lebensweise kann die Gene beeinflussen“

Anzeige

Döhnert betonte die Tatsache, dass der Körper für seine volle Funktionsfähigkeit darauf ausgelegt sei, stets eine möglichst vollwertige Nahrung zu bekommen. Wenn dieses Grundprinzip nicht eingehalten werde, gebe es Probleme bei der Verstoffwechselung der zugeführten Nahrung. Der Körper sei gezwungen, Notmaßnahmen zu ergreifen.

Beispiele dafür seien jene Ablagerungen, die auch für den grauen Star verantwortlich seien. Eine andere Notmaßnahme des Körpers seien chronische Entzündungen. Diese seien nach neueren wissenschaftlichen Erkenntnissen die Grundlage für viele der heute gängigen Krankheiten von Rheuma über Alzheimer, ADHS bis hin zu Krebs.

„Jeder kann die Schwere dieser Entzündungen und Plaquebildung beeinflussen: Lasst euer Essen so komplett und so natürlich wie möglich.“ Dann habe der Körper rein biochemisch betrachtet keine Veranlassung, etwas zu deponieren oder eine Entzündung zu entwickeln und arbeite optimal, also ohne Krankheiten. „Komplett“ meine, dass die Nährstoffe möglichst in ursprünglicher Form und nicht isoliert aufgenommen werden sollten, wie beim „weißen“ Mehl, dem „weißen“ Zucker und vielen anderen verarbeiteten Lebensmitteln.

Am Getreide machte er deutlich, dass es am besten mit allen seinen Bestandteilen und möglichst frisch vermahlen verzehrt werden sollte. Sobald nur noch der innere Stärkekern in den Lebensmitteln verarbeitet werde, wie dies bei fast allen Broten und Backwaren der Fall sei, und die Randschichten und der Keim des Getreidekorns aus produktionstechnischen und Haltbarkeitsgründen entfernt würden, habe der Körper Probleme mit der Verstoffwechselung. Er fange an, die schwer verwertbaren Stoffe zu deponieren und Entzündungen zu bilden. Man wisse man seit den Forschungen des Londoner Universitäts-Professors John Yudkin in den 1960er Jahren, dass der Hauptschuldige an den meisten heutigen Krankheiten nicht das Fett sei, sondern eben jene „isolierten“ Kohlenhydrate wie sie in verarbeitetem Mehl und Zucker zu finden sind.

Natürlich, so Döhnert, sei die Ernährungsweise nicht alles, die Gesundheit hänge auch von den Genen und Lebensumständen ab. Grundsätzlich könnte man aber „durch die Lebens- und Ernährungsweise die Gesundheit und sogar die Gene positiv beeinflussen“. ödp

