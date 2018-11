Kinderarzt Martin Englert im Mutter-Kind-Hospital in Masasi. © Englert

Wertheim.Er war in Tansania in einer der ärmsten Regionen der Welt tätig: Im Süden an der Grenze zu Mosambik baute er die medizinische Versorgung für Neugeborene und Kinder auf. Die Rede ist von dem Facharzt für Kinder- und Jugendmedizin Martin Englert. Am Donnerstag, 15. November, um 20 Uhr hält er einen Bildervortrag unter dem Titel „Die namenlosen Kinder von Masasi – Entwicklungshilfe in Tansania“ im Arkadensaal im Rathaus Wertheim.

„94 von 1000 Kindern sterben im Süden Tansanias bevor sie fünf Jahre alt sind“, berichtet Martin Englert. „Doch das sind nur die offiziellen Zahlen. Etwa 25 bis 50 Prozent der Babys sterben in den ersten 24 Stunden nach der Geburt, die meist ohne fachliche Hilfe abläuft.“ Diese Babys würden als Totgeburten gewertet und in keiner Statistik erfasst. Erst mit etwa drei Monaten bekomme ein Kind einen Namen, weil dann die Chance für sein Überleben steigt.

In seinem Vortrag schildert Martin Englert anhand von vielen Bildern den Alltag im Mutter-Kind-Hospital in Masasi und berichtet von seinem Einsatz dort. Er erzählt außerdem über die dort vorherrschende Kultur und den Umgang mit dem Tod. Seit seiner Rückkehr aus Tansania im Oktober 2013 arbeitet Martin Englert als Kinderarzt im Medizinischen Versorgungszentrum (MVZ) Tauberfranken in Wertheim. Noch immer hält er intensiven Kontakt zu den Menschen in Tansania und verfolgt die weitere Entwicklung des Hospitals dort. Der Eintritt zu seinem Vortrag ist frei. ghtf

