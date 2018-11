Mondfeld.Um an die Macht zu kommen, mussten die Narren der Faschingsgesellschaft Mondfeld dieses Jahr einen besonderen Ort aufsuchen. Da er bei der Kerwefeier dabei sein wollte, hatte der pflichtbewusste Ortsvorsteher Eberhard Roth seine Amtsstube am Samstagabend in die Maintalhalle verlegt. Gemäß des Mondfelder Faschingsmottos: „Möfelder Puppenkiste – Die Narren lassen die Puppen tanzen“, verrichtete er dort wie eine Marionette seine Arbeit.

Auf die mehrfachen Aufforderungen von Faschingspräsident Patrick Grän, die Macht abzugeben, erwiderte er immer wieder: „Ich habe die Macht.“ Allerdings hatte er bei seinem Widerstand nicht mit der Blechbläserarmee bestehend aus den beiden Garden und dem Elferrat gerechnet. Diese marschierten zum Marsch im Gleichschritt in die Halle, fesselten und entmachteten so das Dorfoberhaupt.

So war kurz vor Mitternacht des 11.11. der Weg für die Narren frei. Zur Prinzenpaarvorstellung versetzte Grän die Gäste in der Halle in die Geschichte von Lukas (Spielvogel) dem Lokomotivführer, der mit seinem zur Lok umgebauten Aufsitzrasenmäher ankam. Grän erklärte, wegen der neuen Umgehungsstraße in Stadtprozelten habe die Bahn dort keinen Platz mehr und fahre nun durch das wunderschöne Mondfeld. „Wunderschön“ war überhaupt alles, was in der Geschichte vorkam.

So entstieg am Dorfbrunnen eine wunderschöne Prinzessin dem Zug. Dort traf sie auf einen nicht so wunderschönen Frosch, den sie innig zu einem wunderschönen Prinzen küssen wollte. Dabei fielen beide in den Brunnen. Daraufhin entstiegen diesem zwei „Böxler Frösch“, die sich als das neue Prinzenpaar entpuppten. In diesem Jahr werden die Möfelder Narren von „Prinz Harald III. von den Adiletten“ und „Prinzessin Barbara IV. ‘s Bambi vom Wildbachtal“ (Harald und Barbara Enzmann aus Boxtal) regiert.

Schweres Herzen nahmen dann auch die Narrenhoheiten der vergangenen Saison Abschied von ihrem Amt. „Melissa I., die das Tanzbein schwingt“ und „Chris I. von den Kreuzrittern“ (Melissa Döbert und Chris Sander) sagten: „Wir dachten, es ist noch weit, aber nun ist es schon vorbei. Mit dem Thema Disko ging’s für uns los, aber auch das neue Thema ist famos.“

In ihrer Antrittsrede vor ihren närrischen Untertanen erklärten die neuen Hoheiten, zwei Frösche aus Boxtal seien das neue Prinzenpaar. Beim Oktoberfest in Boxtal habe man sie gefragt. „Es ist uns eine große Ehr, ein Nein fiel uns gar nicht ein, als Frosch in Mofeld Prinzenpaar zu sein.“ Sie hofften es werde ihnen gelingen, dass Narrenzepter so zu schwingen, dass die Narren mit ihnen zufrieden seien. Grän betonte, solch ein Prinzenpaar unterstreiche die enge Freundschaft zwischen Mondfeld und Boxtal. „Wir sind eng zusammengewachsen.“ Mit donnernden Helaurufen jubelten das Narrenvolk ihren neuen Herrschern zu. bdg

© Fränkische Nachrichten, Montag, 12.11.2018