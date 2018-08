Anzeige

Wertheim.Die Orgelmusik zur Marktzeit findet wieder statt. Am Samstag, 11. August, von 11 bis 11.40 Uhr in der Wertheimer Stiftskirche spielt Bezirkskantorin Katharina Wulzinger. Mathis Schultheiss, ist Schüler von Kurt Sitterli an der Musikschule Wertheim. Er wird die Orgelmusik zur Marktzeit bereichern und zwei Werke von Michael Schütz zum Thema „die Orgel tanzt“ am Schlagzeug spielen. Es erklingen außerdem Werke von Sweelink, Bach und Planyavsky. Der Eintritt ist frei.