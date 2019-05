Die Personifizierung des Internets

Wertheim.Wer sich mit künstlicher Intelligenz, Netzpolitik oder Digitalisierung beschäftigt, kommt an dem Avantgardisten der Digitalkultur kaum vorbei: Sascha Lobo. Mit seinem Markenzeichen, dem roten Irokesenschnitt, den er nach eigenem Bekenntnis „aus Marketinggründen“ zu Hemd und Anzug trägt, ist er seit vielen Jahren in allen Medien vertreten. Beim Forum der Volksbank Main-Tauber am Dienstag, 28. Mai, ab 19 Uhr ist er in der Main-Tauber Halle in Wertheim zu Gast.

Lobo bloggt, redet, erklärt, twittert und schreibt auf gefühlt jeder Internetseite. Zudem ist er häufig Gast in Talkshows und als Interviewpartner in TV-Nachrichtensendungen. Er polarisiert, provoziert und gilt bis heute einem nicht unerheblichen Teil der deutschen Gesellschaft als Personifizierung des Internets, eben als „unernst, rebellisch, halbseiden, noch nicht ganz erwachsen, ein bisschen aggressiv.“ In seinen häufig humorvollen Vorträgen und Schriften greift Lobo selbstironisch über ihn verbreitete Klischees auf und versucht, sie auf diesem Wege zu relativieren, heißt es in der Ankündigung der Verantwortlichen.

Sascha Lobo studierte ab 1995 Publizistik an der FU Berlin und Biotechnologie an der TU Berlin. Sein Studium der Gesellschafts- und Wirtschaftskommunikation an der Universität der Künste Berlin schloss er 2013 mit einem Diplom ab. „Ich bin Autor und Internet-Unternehmer, im 20. Jahrhundert hätte man mich wahrscheinlich als Publizist bezeichnet“, so Lobo.

Beim Volksbank-Forum will er das komplexe und omnipräsente Thema der Digitalisierung in verständlicher, erhellender und gleichzeitig unterhaltsamer Weise erklären.

Mit dem Thema „Nachhaltigkeit“ steht ein weiterer „Megatrend“ auf dem Programm der Veranstaltung. Dr. Thomas Deser, Portfoliomanager bei Union Investment, informiert über Möglichkeiten, zeitgemäßes Sparen mit Nachhaltigkeit zu kombinieren. Denn gewinnbringendes Sparen funktioniere auch – und gerade – mit Investitionen in Unternehmen, denen Klimaschutz, hohe Arbeitsstandards, ethisch-moralische Grundwerte und die Ressourcen des Planeten wichtig sind, sagt er.

Der Eintritt ist für Mitglieder und Kunden der Volksbank Main-Tauber frei.

