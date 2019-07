Die Polizei sucht Zeugen

Nassig.Nach einem Verkehrsunfall bei Wertheim am Donnerstag mit zwei verletzten Personen, sucht die Polizei Zeugen. Um etwa 16 Uhr war der 49-jährige Fahrer eines Golfs dere Miltenberger Straße in Nassig in Richtung Neunkirchen unterwegs.

Plötzlich kam von rechts aus der Steingasse ein Krad-Fahrer auf die Miltenberger Straße eingefahren und missachtete die Vorfahrt des Golf-Fahrers. Die Fahrzeuge kollidierten miteinander, so dass der 73-jährige Krad-Fahrer zu Boden stürzte und sich schwer verletzte. Er kam mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus.

Der 49-jährige Golf-Fahrer wurde durch den Unfall leicht verletzt und benötigte keine medizinische Versorgung. Insgesamt entstand Sachschaden in Höhe von knapp 5000 Euro. Zeugen, die den Unfall beobachten konnten, werden gebeten sich unter der Telefonnummer 0 93 42 / 9 18 90 an das Polizeirevier Wertheim zu wenden. pol

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 06.07.2019