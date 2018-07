Die Preise für herausragende Leistungen

Anzeige

Wertheim.Mehr als ein Drittel, nämlich 30 von 89 erfolgreichen Absolventen am Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasium durften sich am Freitag in der Main-Tauber-Halle nicht nur über ihr Abiturzeugnis, sondern auch über Preise für herausragende Leistungen oder besonderes Engagement freuen. 15 der jungen Frauen und Männer schlossen die Reifeprüfung mit einer „1“ vor dem Komma ab.

Mit der Traumnote 1,0 war Malena Wießner die Schulbeste. Ihr kaum nach stand Merle Jordan mit der Note 1,1. Der Gesamtnotenschnitt aller Abiturienten lag bei 2,4. Die Preisträgerinnen und Preisträger sind (nach Angaben der Schule):

Tutorium Frau Katt: Sophie Brieske, Preis für das Engagement als Schülermentorin der Stützpunktschule für Molekularbiologie. Jonathan Dosch, Notenschnitt 1,5, Phönix-Preis des Fördervereins für soziales Engagement, Mitwirkung in der Big Band. Jil Fechner, Notenschnitt 1,4, Fachpreis Englisch, Engagement als Schülermentorin Auslandsaufenthalte, Fachpreis Geschichte, Schülermentorin Molekularbiologie. Marie Kober, Notenschnitt 1,5, Phönix-Preis. Maximiliane Schmidt, Phönix-Preis, Schülermentorin Molekularbiologie. Malena Wießner, Notenschnitt 1,0, Vorschlag für die Studienstiftung des Deutschen Volkes, Preis des Vereins Deutsche Sprache, Preis der Gesellschaft Deutscher Chemiker, Preis der Deutschen Mathematikervereinigung, Scheffelpreis, Gassert-Preis des Fördervereins für herausragende Leistungen in den alten Sprachen, Fachpreis evangelische Religion.