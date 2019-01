Wertheim.Die IHK Heilbronn-Franken bietet am Mittwoch, 13. Februar, eine Informations- und Netzwerkveranstaltung zum Thema „Psychologie des Handels – Warum wir kaufen, was wir kaufen“ an. Die Veranstaltung findet in den Räumen der Außenstelle Wertheim der IHK Heilbronn Franken, John-F.-Kennedy-Straße 4 auf dem Reinhardshof, statt. Beginn ist um 18.30 Uhr.

Wie die Verantwortlichen in der Ankündigung erklären, hat es der stationäre Handel in Zeiten von Digitalisierung und des boomenden Online-Handels nicht leicht.

Doch es gebe für stationäre Händler keinen Anlass, vor der Online-Konkurrenz zu resignieren. Denn das stationäre Geschäft sie für die meisten Deutschen immer noch die beliebteste Einkaufsmöglichkeit. Daran ändere weder der Preiskampf im Internet noch die hohe Internetaffinität der nachwachsenden Generation von „Digital Natives“ etwas.

Weiter wird betont: Der stationäre Handel kann Kundenbedürfnisse befriedigen, die der Onlinehandel noch nicht oder gar nie wird befriedigen können.

Allerdings müssen Unternehmen die Wünsche und Einkaufsbedürfnisse sowie das Kaufverhalten ihrer Kunden besser verstehen, um ihnen passende Angebote unterbreiten zu können.

Vor diesem Hintergrund bietet die IHK Heilbronn-Franken mit der IHK Würzburg-Schweinfurt eine gemeinsame Informations- und Netzwerkveranstaltung an, bei der der Fokus auf die „Psychologie des Kaufens“ gelenkt und diskutiert werden soll. Mit zwei praxisnahen Vorträgen werden dabei die Kunden- sowie die Anbieterseite näher beleuchtet.

Neue Erkenntnisse

Erkenntnisse aus der Psychologie und Hirnforschung liefern Erklärungen zum Einkaufsverhalten der Kunden in Einzelhandelsgeschäften. Durch gezielte Maßnahmen kann man die Kunden beim Aufenthalt im Ladengeschäft lenken und dadurch direkten Einfluss auf das Kaufverhalten nehmen. Auf lange Sicht gesehen ermöglichen gezielte Maßnahmen einen positiven Einfluss auf den Umsatz.

Doch was ist sinnvoll? Gibt es fundierte Erkenntnisse, welche Beispiele sich wie auf das Kunden- und Einkaufsverhalten auswirken? Darauf gehen die Referenten ein.

Die Veranstaltung richtet sich besonders an Einzelhändler, Stadtmarketingverantwortliche sowie Vertreter von Werbe-, Interessen- und Standortgemeinschaften. Die Teilnahme ist kostenfrei.

Die Teilnahme ist kostenfrei.

