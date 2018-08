Die Rolle der Freiheit im digitalen Zeitalter

Bronnbach.Er ist weltweit unterwegs: Pater Dr. Notker Wolf. Umso größer ist die Freude, dass der ehemalige Abtprimas der Benediktiner auf Einladung des Rotary Clubs Wertheim bald einen Abstecher nach Wertheim machen wird.

Am Dienstag, 4. September, hält er im Rahmen des bekannten Gesprächsforums „Zukunft gestalten –Rotary im Gespräch“ einen öffentlichen Vortrag bei freiem Eintritt, um 19 Uhr im Bernhardsaal des Klosters Bronnbach.

Sein Thema: Welche Rolle spielen Werte wie Menschlichkeit, Treue und Freiheit in der Wende zu Digitalisierung und Industrie 4.0 ?

Liebt klare Worte

Der weltbekannte Benediktinerpater liebt die klaren Worte, so wie er die Rockmusik, seine E-Gitarre, die Querflöte und den Humor liebt. Und so dürfen sich die Zuhörer auf einen spannenden Vortrag freuen.

Der prominente Gastredner ist ein Ordensmann, der ohne Frage lange als ranghöchster Repräsentant aller Benediktiner weltweit das rastlose Leben eines Top-Managers führte und doch tief in seinem christlichen Glauben verwurzelt ist.

Werner Wolf, so hieß er mit bürgerlichem Namen, wurde 1940 in Bad Grönenbach im Allgäu in eine Schneiderfamilie hineingeboren. Schon kurz nach dem Abitur 1961 am Rhabanus-Maurus-Gymnasium trat er in St. Ottilien in den Benediktinerorden ein. Dort erhielt er den Ordensnamen Notker.

Nach seiner Profess 1962 studierte er an der Päpstlichen Benediktinerhochschule Sant’ Anselmo all’ Aventino in Rom und wechselte drei Jahre später an die Ludwig-Maximilians-Universität München, an der er Philosophie, Theologie sowie Zoologie, Anorganische Chemie und Astronomiegeschichte studierte. 1968 wurde er zum Priester geweiht und erhielt als junger Wissenschaftler bereits 1971 an der ordenseigenen Hochschule in Rom einen Ruf auf die Professur für Naturphilosophie und Wissenschaftstheorie

Am 1. Oktober 1977 wurde er zum fünften Erzabt der Erzabtei der Benediktiner St. Ottilien gewählt. Als Abtpräses der Missionsbenediktiner baute er in China ein 500-Betten-Krankenhaus, in Nordkorea eines mit 200 Betten. Auch zahlreiche Neugründungen auf den Philippinen, in Indien, Uganda und Togo bleiben mit seinem Namen verbunden.

Am 7. September 2000 wurde er zum neunten Abtprimas und damit zum ranghöchsten Repräsentanten der Benediktiner gewählt. Als Abtprimas war er weltweiter Sprecher des ältesten Ordens der Christenheit. Er übte dieses Amt im Vatikan in Rom aus. Seit 2016 lebt er als emeritierter Abtprimas wieder in dem Benediktinerkloster St. Ottilien, wenn er nicht gerade weltweit unterwegs ist.

Notker Wolf ist bekannt für seine dezidiert politische Meinung. Sein Vortrag im Kloster Bronnbach dürfte viele Zuhörer anlocken. Denn das Thema ist höchst aktuell, vor allem für die, die sich in unserer Gesellschaft, in Politik und Wirtschaft mit der digitalen Wende hin zu Industrie 4.0 auseinandersetzen. Angesprochen sind auch alle Schüler – vor allem die, die sich schon jetzt ganz konkret, technisch wie ethisch in ihrem Unterricht mit diesem größten digitalen Strukturwandel in unserer Zeit auseinandersetzen.

Nach dem Vortrag haben alle Zuhörer die Gelegenheit, mit dem Referenten im Bernhardsaal ins Gespräch zu kommen.

Im Anschluss an Vortrag und Diskussion sind alle Zuhörer als Gäste des Rotary Clubs Wertheim noch zu weiteren persönlichen Gesprächen bei Wein und Brezeln in den Prälatensaal eingeladen.

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 25.08.2018