Die Sache mit dem verflixten Vorhang

Regisseurin Gundula Schmidt (am Tisch, stehend) gibt den Schauspielern immer wieder Hinweise. © Kellner

Die Zeit des intensiven Probens ist vorbei, jetzt wird es ernst. Am kommenden und am darauffolgenden Wochenende ist auf der Bühne in der Aula Alte Steige das Musical „Joseph“ zu sehen.

Wertheim. Wenn nur die Sache mit dem vermaledeiten Vorhang nicht wäre. Wann soll der denn jetzt aufgehen und wie weit? Zum gefühlt hundertsten Mal hat „Joseph“ Paul Schultheiss die Bühne erklommen, ebenso

...

Freitag, 15.06.2018