Die schönste Zeit des Jahres

Wertheim.Marcus Neuweiler alias Alois Gescheidle stellt am Samstag,1. Juni um 20 Uhr im Gewölbekeller von Convenartis die Frage „Wo ganga mr na“. Das nämlich ist jedes Jahr die selbe knifflige Frage wenn es saraum geht, den Urlaub zu planen. Dies versucht Alois Gscheidle in seinem neuen Programm zum Wohle aller zu klären.

Jeder in der Familie will etwas anderes. Der Sohnemann will in die Berge und klettern – „aber do gohts mitunter steil nuff. Do kommsch ins Schwitza und des ka dr Alois scho im Gschäft net leida“. Die Tochter hingegen möchte an den Strand – „aber des isch weit und Sonnaschirm und Liege koschtet extra; außerdem verbrennt mr sich dr Buckel“! Sein Weib will ins Wellness und „des bei ihrm Gwicht“!

Doch Es müssen auch noch andere Fragen geklärt werden: „Wer guggt nach dr Oma? Wer nimmt dr Hund? Muss d Nachbere wieder nach de Blumen gugga? Und was bringt mr der dann wieder als Dankschee mit“? Das sind alles Fragen, die es vor der großen Fahrt zu beantworten gilt.

Marcus Neuweiler alias Alois Gscheidle ist seit fast 30 Jahren als schwäbischer Kabarettist auf den Bühnen und vor den TV-Kameras präsent. Seine Spontanität und Situationskomik im Dialog mit dem Publikum sind einzigartig und machen ihn so beliebt. Er korrespondiert mit dem Publikum und lässt in seinem Programm Platz für Dialoge und kleinere Nebenrollen ohne jedoch den roten Faden zu verlieren. Die Bühne ist eigentlich nur Kulisse; seine Stücke inszeniert er gern mitten im Publikum.

Wer einen schönen und lustigen Abend erleben will und überlegt: Wo ganga mr na“? Für den gibt es am 1. Juni eine Antwort: zum Alois Gscheidle in den Gewölbekeller von Convenartis.

Karten für den Kabarettabend mit Marc us Neuweiler gibt es im Vorverkauf bei der Buchhandlung Buchheim, Eichelgasse 11, Telefon 0 93 42/13 20 und unter tickets@convenartis.de (ohne Aufpreis bis Mittwoch vor der Veranstaltung melden). Reservierungen können d bei der Buchhandlung Buchheim vorgenommen werden.

