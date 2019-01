„Die Schrift – ein Spiegel der Seele“ lautet der Titel der neuen Sonderausstellung im Lohrer Schulmuseum.

Lohr. Die alte lateinische Spruchweisheit „Litterae est imago animae“ auf Deutsch „Die Schrift ist das Spiegelbild der Seele“ erinnert daran, welch hohen Stellenwert die Handschrift über Jahrhunderte hinweg hatte und auch noch hat. So gehen Graphologen davon aus, dass die Handschrift zum Beispiel Rückschlüsse auf charakterliche Eigenschaften, Sozialverhalten, Persönlichkeitsreife, Arbeits- und Führungseigenschaften ermöglicht. Auch der Spruch „Zeige mir deine Schrift, und ich sage dir, wer du bist!“, weist darauf hin, dass der schreibende Mensch unbewusst viel von seiner Persönlichkeit offenbart.

Diese Erkenntnisse fanden ihren Niederschlag in Schule und Erziehung. Schönschreiben/Schriftpflege war in den vergangenen Jahrhunderten ein wichtiger Teil des Unterrichts, oft mit mehreren Wochenstunden. So auch in einem Stundenplan für die Lohrer Volksschule von 1824.

Umfrage

2015 gab der Deutsche Lehrerverband eine Umfrage in Auftrag zum Thema „Schülerschrift“. Etwa 2000 Lehrer aus allen Bundesländern wurden befragt. Es stellte sich heraus, dass etwa 51 Prozent der Schüler und 31 Prozent der Schülerinnen Schwierigkeiten beim Handschreiben haben und nur etwa 29 Prozent der Kinder im fünften und sechsten Schuljahrgang länger als 30 Minuten ohne größere Beschwerden mit der Hand schreiben können. Andere Untersuchungen kamen zu dem Ergebnis, dass jeder sechste Schüler nicht leserlich schreiben kann.

Wie es in der Mitteilung der Museumsverantwortlichen weiter heißt, hat der allmähliche Verfall der Handschrift seinen Grund in der Neubewertung ihres Stellenwertes in Bezug auf das Lernen an sich. Die zunehmende Mechanisierung und Technisierung des Schreibprozesses – etwa durch die Verwendung digitaler Medien – mache ein systematisches Üben der Schrift überflüssig, stellten die Protagonisten der 68er Bewegung in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts und deren Nachfolger fest. Diese lehnten jede Form von Drill, Anpassung usw. ab und somit auch das systematische Einüben der Handschrift mit entsprechend strengen Normen.

Nicht mehr zeitgemäß

Die Schreibübungen mit genauen Formvorgaben schienen nicht mehr zeitgemäß bis hin zu dem Verzicht der Schreibschrift zugunsten der angeblich leichteren Druckschrift, etwa an den Hamburger Schulen, die ihren Schülern freistellen, ob sie die Schreibschrift lernen wollen. Das Ergebnis war und ist eine mangelnde Schriftkompetenz vieler Schüler mit allen Folgen, die sich daraus ergeben.

In einer Sonderausstellung zeigt das Lohrer Schulmuseum Hefte und Schriftstücke aus dem Archiv des Museums über den Zeitraum von rund hundert Jahren bis heute. Wie bedeutungsvoll die Handschriften der Schüler waren, daran erinnern auch die Schriftnoten in den Schulzeugnissen bis weit in die zweite Hälfte des 20. Jahrhunderts, meist Einser, nur sehr selten ein Genügend. Diese Note erhielt ein Gymnasiast des Staatlichen Gymnasiums in Warendorf 1929. Das war aber die Ausnahme. Er befand sich da allerdings in guter Gesellschaft mit dem Schriftsteller Otto Julius Bierbaum, der 20 Jahre früher auf eine Autogrammkarte schrieb: „Wenn die Schrift der Spiegel der Seele ist, so besitze ich eine schwer lesbare Seele.“

Das Lohrer Schulmuseum im Ortsteil Sendelbach ist mittwochs bis sonntags und an gesetzlichen Feiertagen jeweils von 14 bis 16 Uhr geöffnet. Die Sonderausstellung ist bis zum 3. März zu sehen.

© Fränkische Nachrichten, Montag, 28.01.2019