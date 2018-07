Die Sieger unter sich

Anzeige

Das erste Wochenende der Wertheimer Fußball-Stadtmeisterschaften sorgte bereits für die ersten Entscheidungen: Mit dem SV Nassig, der SSV Urphar/Lindelbach und dem VfB Reicholzheim/Dörlesberg stehen drei Viertelfinal-Teilnehmer fest. Die SG Viktoria Wertheim II/Grünenwört musste dagegen die Segel streichen. Heute bestreiten nun auch die Mannschaften der Gruppe B ihren zweiten Spieltag.

Um 18 Uhr treffen mit Türkgücü Wertheim und der SV Viktoria Wertheim die beiden Gewinner des ersten Spieltags vom Wochenende aufeinander – dem Sieger der Partie dürfte der Gruppensieg somit nur noch schwer zu nehmen sein. Natürlich ist die SV Viktoria der Favorit: Der Stadtmeister der vergangenen beiden Jahre setzte sich immerhin souverän mit 3:1 gegen die Kickers DHK Wertheim durch und machte dabei einen spielstarken Eindruck. Aber auch Türkgücü hielt sich schadlos und hatte beim 4:0-Sieg über den FC Eichel keine Mühe. Daher würde dem Aufsteiger in die A-Klasse bereits ein Unentschieden genügen, um die Tabellenspitze zu verteidigen. Um 19.15 Uhr kommt es zum Aufeinandertreffen der Kickers DHK Wertheim (Kreisliga) und dem FC Eichel (Kreisklasse A). Für den Verlierer dieser Partie wird es am letzten Gruppen-Spieltag eine Herkulesaufgabe, das vorzeitige Ausscheiden abzuwenden. Deshalb soll in dieser Partie unbedingt ein „Dreier“ her. Die Kickers hielten bei der Niederlage gegen die SV Viktoria teilweise gut mit, der FC war bei seiner Pleite gegen Türkgücü jedoch klar unterlegen. Daher droht Eichel nach dem Vorrunden-Aus im letzten Jahr erneut das frühe Ausscheiden. skai